«Мурка» для Кучми: плівки майора Мельниченка визнали доказами у справі

Позавчора в Україні мала місце воістину епохальна подія. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти екс-Президента Леоніда Кучми. «Він підозрюється в причетності до вбивства й незаконних діянь щодо журналіста Георгія Гонгадзе», - цю тираду перед приголомшеними журналістами виголосив перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін. Леоніду Даниловичу обмежили можливості для виїзду за межі України. Відповідна постанова ГП України скерована на ім`я керівника Держприкордонслужби генерала армії Миколи Литвина.

Постанова, що нині жваво коментується експертами як всередині країни, так і за її межами, - третя за всю історію „кучмагейту”.

Вперше серйозні звинувачення на адресу Леоніда Даниловича, тоді ще повноправного керівника держави, були викладені в постанові від 15 жовтня 2002 року за підписом судді Апеляційного суду Києва Юрія Василенка. Гарантові української Конституції інкримінувалися низка злочинів, зокрема зловживання службовим становищем, зазіхання на життя державного діяча, перешкоджання професійній діяльності журналіста та ін.

Генеральна прокуратура України назвала постанову Василенка незаконною і попросила її скасувати. 22 жовтня того ж року Верховний суд України зняв з розгляду касаційну скаргу про порушення кримінальної справи проти Президента країни Леоніда Кучми і ухвалив повернути її в Апеляційний суд Києва для виконання вимог Кримінально-процесуального кодексу. Ю. Василенко, звісна річ, реально оцінював судову перспективу власноруч складеного документу. Проте ... здійснив іще одну спробу, базуючись на висновках і матеріалах депутатської Слідчої комісії ВР Україні під головуванням Григорія Омельченка, свідченнях народних депутатів України Григорія Омельченка, Анатолія Єрмака, Віктора Шишкіна, Миколи Чивюка та Василя Червонія. Доля другої постанови щодо порушення кримінальної справи проти діючого глави держави, як неважко здогадатись, була аналогічною...

ДЛЯ ЧОГО КЕРІВНИКАМ КРАЇНИ ТАК ПОТРІБНІ „ПЕРЕВЕРТНІ У ПОГОНАХ”

Кампанія щодо притягнення до кримінальної відповідальності екс-керівника України стартувала 28 листопада 2000 року. Лідер Соцпартії Олександр Мороз оголосив перед членами парламенту зміст аудіозаписів, нібито зроблених у робочому кабінеті Кучми якимсь майором Управління державної охорони Мельниченком. Найбільш виразними фрагментами записаних бесід були репліки Леоніда Кучми, адресовані його тодішньому найближчому соратникові Володимиру Литвину.

Голова Адміністрації Президента, якщо вірити «плівкам Мельниченка», пропонував своєму патрону досить жорсткий варіант рішення «проблеми Гонгадзе». Журналіст Георгій Гонгадзе, варто зауважити, протягом тривалого часу висловлювався на адресу «тата» на Інтернет-сторінках тоді ще практично нерозкрученої «Української правди» не завжди приязно.

Молодий опозиціонер зник 16 вересня 2000 року. Як з`ясувалося згодом, Георгій був викрадений офіцерами Департаменту кримінального пошуку МВС України біля будинку, де проживала його колега по виданню «Українська правда» Альона Притула. Після чого задушений, як показали в суді оті «перевертні в погонах», начальником міліцейського Департаменту генералом Олексієм Пукачем.

Заарештувати Пукача і змусити його відверто розповісти про скоєний злочин в прокурорських не вийшло. Пробувши нетривалий час у статусі затриманого, генерал ударився в біга. Подейкували, ніби його бачили в декількох європейських країнах, а також в Ізраїлі. Насправді ж, змінивши зовнішність і перелицювавши факти власної біографії, убивця Гонгадзе преспокійно жив неподалік від Києва, у с. Молочки Чуднівського району Житомирської області аж до початку активної фази чергової президентської передвиборної кампанії. Позаторік співробітники територіальної контррозвідки нарешті вирахували місцезнаходження генерала. І з помпою відрапортували тодішньому главі України Віктору Ющенку про «арешт століття».

В обивательських колах заговорили про високий ступінь ймовірності санкцій проти вищезгаданих Леоніда Кучми й Володимира Литвина. Адже, судячи з уміло організованих витоків з Генпрокуратури, генерал Пукач вже на перших допитах указав на цих діячів як на головних організаторів звірячого вбивства журналіста Гонгадзе.

Однак ні той, ні інший не відчули навіть найменшого подуву «вітерцю небезпеки». Більше того, недавно Генеральна прокуратура офіційно відмовилася визнати замовний характер убивства Георгія Гонгадзе.

ЧЕРГОВА „ГРА” ПРОКУРАТУРИ - ЧИ СПРОБА НАРЕШТІ „ПОСТАВИТИ КРАПКУ”?

Ще позавчора Ренат Кузьмін у бесіді з представником агенції УНІАН геть-чисто відмовлявся коментувати чутки про кримінальну справу проти Кучми: «Ви ж знаєте телефон прес-служби, от і звертайтеся із цим питанням до них». Начальник прес-служби Юрій Бойченко, у свою чергу, монотонним голосом повторював, мовляв, не можу ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

Залишається загадкою, чому оголосити сенсацію доручили саме епатажному Ренату Кузьміну. Цей високопосадовий правоохоронець не дуже давно хизувався своїм піанізмом: під час однієї рейтингової телепрограми на провідному вітчизняному телеканалі виконав у складі фортепіанного дуету... «Мурку». Своєрідний „гімн” злочинної російськомовної спільноти.

Очікувати від Генпрокуратури більш-менш серйозних дій відносно колишнього Президента було б ознакою наївності. Швидше за все, Кучму (подібно до недавнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко) «потаскають» у Головне слідче управління ГП. І цим усе завершиться.

Сама Юлія Володимирівна кваліфікувала порушення кримінальної справи і сьогоднішній виклик свого давнього візаві Леоніда Даниловича на допит до ГП „блефом і показухою”. На іменній сторінці в Twitter пані Юлія написала: „Це така „народна гра” в „справедливого Януковича”, яка ніколи нічим не закінчиться...”

ЛЕГЕНДА ПРО НЕПІДКУПНОГО ПРОКУРОРА

Як зазначив Р. Кузьмін, записи, зроблені майором Мельниченком у кабінеті Кучми, визнані доказом в «справі Гонгадзе». Що означає можливе залучення до відповідальності й інших фігурантів. У відносній безпеці почуває себе хіба що Володимир Литвин. Тому що захищений від правосуддя не тільки депутатською недоторканністю, а й високою посадою глави парламенту.

Проте скандальний „підкладач цифрових диктофонів” пан Мельниченко не виключає ймовірність досить дошкульних для спікера випадів з боку слідчого Генпрокуратури. „Все залежить від громадської думки”, - сказав М. Мельниченко, уточнивши, ніби сам Л. Кучма не мав мотивів для вбивства Георгія Гонгадзе, а „став жертвою інтриги Литвина”.

- Кузьмін Ренат Равільович – бульдог, якщо він вчепиться, то вже не відпустить.

Щойно наведеною фразою опальний екс-майор, швидше за все, сподівався зробити комплімент професійним якостям першого заступника генерального прокурора.

ФАБРИКАЦІЯ ДОКАЗІВ ЯК ФІРМОВА ОЗНАКА НАШИХ ПРАВООХОРОНЦІВ

Чи порушувався якийсь із законів України при прослуховуванні кабінету Президента Леоніда Кучми та в процесі подальшого розшифровування записів?

Генеральна прокуратура, напевно, знає відповідь щонайменше на перше запитання.

Стосовно ж другого...

Тим, хто свого часу організував „безпечний відхід” Мельниченка з України до Європи, а згодом і до Сполучених Штатів, не було відомо про методи роботи колишнього співробітника Служби зовнішньої розвідки Росії Юрія Швеця. Саме цьому досвідченому офіцерові довелося вести розшифровування записів, начебто зроблених під диваном Кучми за допомогою прихованого диктофону „Тошиба”. Та пан Юрій, на відміну від наших правоохоронців-співвітчизників, проходив дещо іншу чекістську школу...

Дослідивши надані Мельниченком аудіофайли, Швець дійшов висновку: насправді запис розмов на Банковій здійснювався ніяким не японським диктофоном, а стаціонарною апаратурою. І, що дуже прикро, - вміст деяких дисків було стерто, а замість справжніх записів „накладалися” такі, що мали на меті акцентувати увагу обивателя на „злочинні нахили” екс-Президента України. Зокрема, відверто сфальсифікованим виявився диск, де Кучма припускається антисемітських висловлювань на адресу народного депутата України Олександра Єльяшкевича.

Одне слово, не позаздриш високоповажним слідчим Головного слідчого управління ГП України. Вони ж-бо чудово усвідомлюють, що не всі записи, начебто здійснені „Тошибою” в кабінеті Президента, - справжні; а саме так відтепер належить думати, позаяк „плівки Мельниченка” наказано вважати речовими доказами у справі...

Олег БАЗАК, для УНІАН-Права людини