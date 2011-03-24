Підозрюваного у вбивстві судді Шевченківського райсуду затримали

Міліція розглядає версію, що мотивом вбивства судді Шевченківського районного суду Києва Сергія Зубкова була помста за професійну діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Затримано чоловіка, який обгрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину. Він мав стосунок до діяльності цього судді, тому що суддя ухвалював рішення цивільно-судові. Зокрема, про відторгнення у нього (підозрюваного у вбивстві – УНІАН) майна», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Тому, за словами міністра, «мотив – це, швидше за все, помста».

Міністр внутрішніх справ також повідомив, що решта співучасників цього злочину також відома, і зараз вживаються заходи щодо їхнього пошуку.

А.МОГИЛЬОВ також сказав, що затриманий підозрюваний у вбивстві є жителем Києва, а відчужене за рішенням судді С.Зубкова майно було житлом.

Крім того, А.МОГИЛЬОВ відзначив, що правоохоронні органи розшукують ще двох підозрюваних у вбивстві.

«І зараз говорити про те, хто виконавець, хто замовник – зарано. Тому що проводяться слідчі дії, допити. Тому говорити про повну картину, реальну, того, що було, поки що зарано», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, суддю Шевченківського районного суду С.Зубкова було вбито у під`їзді свого будинку по вул. Голосіївській у Києві ввечері 21 березня. На його тілі було виявлено вогнепальні поранення і три ножові поранення.