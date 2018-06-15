Група Louna: Нам уже доводилося "отримувати в морду" від ОМОНу

Представники старого російського року поступово втрачають запал і чесність. Хтось приймає буддизм, хтось запекло підтримує владу Медведєва-Путіна, хто просто спивається або самознищує себе іншим шляхом. Бувають прориви: то Шевчук висловить своє «фе» Путіну, то «Телевізор» виступить по «Хімкінській справі». За останні роки з`явилися та стали популярними групи, що співають пісні на соціальну тематику - Барто, Lumen, Noize MC. Важливою подією стала зонг-опера «Медея» з музикою і монологами авторства Льохи Ніконова з ПТВП. Але все одно - цього мало. Потрібна була рок-група, здатна озвучити гострі питання і дати не менш гострі відповіді.

У 2009 році з`явилася група LOUNA, що грає альтернативний рок. Зараз це один із найпопулярніших російських колективів серед молоді. А молодь може змінити свій світогляд на підґрунті музики. Круто, коли з`являються групи, які в ліриці пісень акцентують увагу на складних і важливих для суспільства питаннях. І не просто демонструють сучасні виклики широкому загалу і варіанти рішень, а пропонують одразу свою думку. Чим популярнішими будуть такі групи, тим більше буде вільних, критично мислячих людей. Панківському пофігізму і декларативній псевдоанархії на заміну прийде покоління, позбавлене від авторитарних систем і впливів, здатне відкрито і голосно заявити свою позицію.

Коли я слухав музику, в мене виникли питання, відповіді на які я не знаходив у інтерв`ю групи різним ЗМІ. Тому захотілося поспілкуватися з музикантами без посередництва журналістів. Нижче наводжу результати нашої бесіди. На питання відповідали гітарист групи Рубен "Ру" Казарьян і бас-гітарист і автор текстів Віталій "Віт" Демиденко.

У мене склалося враження, що лірика деяких пісень написана декілька років тому - ви співаєте про "толпу идущих вместе" та інші специфічні речі. Мої висновки правильні?

Віт: А хіба з часів активності організацій типу «Идущих вместе», що спалюють на багаттях неугодні, на їхню думку, книги, що-небудь істотно змінилося? Та ні, радше погіршилося. З`явилися «нашисти», з їхніми «п`ятихвилинками ненависті» на молодіжному таборі Селігер та досить сумнівним піаром в Домодєдово. Це ще більш страшно, безглуздо і по-блюзнірськи, ніж раніше. «Толпа идущих вместе» розширилася і видозмінилася, але далеко не в кращий бік, і це актуальна проблема нинішньої молоді. Це небезпечно як ніколи. У пісні «Свободное падение» ми закликаємо молоде покоління одуматися, перш ніж стати маріонетками в руках можновладців.

Ру: У цьому випадку "идущие вместе" - і образ вічно інертної більшості, майстерно керованої активною меншістю в інтересах останньої, і ті, хто вважає себе "никуда не идущими", а насправді є "молча ведомыми", це і ті "чья хата с краю". Ми всі, так чи інакше, втягнуті в політичні процеси, що відбуваються в нашій країні і у світі. Лірика альбому в цьому плані - черговий і далеко не останній заклик задуматися про те, куди ми йдемо, куди ми хочемо йти і куди нас ведуть.

Питання в лоб: церква може приносити світло, хоча б палаюча?

Ру: Я думаю, що світло несе людина, її прагнення, внутрішня енергетика. Все це може бути втіленим і в її особистій вірі. Але коли людей, які вірять в якийсь однаковий міф, об`єднують в організацію, наділяють її повноваженнями, владою, власністю тощо, то все це перестає нести світло. Це все починає служити інтересам активної меншості всередині цієї організації.

Поступово церковна верхівка оволодіває правом інтерпретації вашої особистої віри. Вам пояснюють, що і як треба робити правильно з точки зору вашої віри. Починається все те, про що ми сказали у відповіді на попереднє запитання. Що стосується палаючих церков (усміхається)... Я б це зрозумів, якби за всім цим було б хоч що-небудь виразне в головах деяких, скажімо, норвезьких підлітків початку 90-х.

Віт: Звісно, ми не послідовники групи Burzum і їх блек-металевих поплічників. У жодному разі не варто плутати наші громадянські атеїстичні погляди з екстремальними проявами непримиренності по відношенню до церкви, протиправними діями і закликами з боку сатаністів, войовничих атеїстів тощо. У своїх піснях ми просто висловлюємо свою точку зору стосовно існуючого стану справ, вказуємо на очевидну кожній розсудливій людині згубну роль основних монотеїстичних релігій в людській історії та їх нездоровому вплив на людську психіку. А вірити у того чи іншого бога або ж не вірити взагалі - справа кожного. Релігія та віра - різні речі.

Як ви вирішили відкрито заявляти в піснях атеїстичну позицію? Консервативне суспільство засуджує це.

Ру: Ми просто так виховані. Я народився в країні, де досягнення епохи Просвітництва та й усього розвитку людства - в даному випадку секуляризація, - були в пошані. І раптом поступово я бачу, що навколо все знову котиться в середньовічне мракобісся. А надворі не 13-те, а 21-ше століття! Хто всім заново навіяв, що є якийсь бог? Я розумію, навіщо цій владі потрібна клерикалізація. Навіщо це простим людям — для мене загадка. Сон розуму народжує чудовиськ. Навчання - це світло. Все просто.

Віт: У Загальній декларації прав людини і Конституції РФ чорним по білому написано, що кожна людина має право на свободу віросповідання. Сучасне суспільство, втім, як і будь-яке суспільство протягом усієї людської історії, складається не тільки з ідолопоклонників, але і з вільнодумних людей. І ми маємо повне право відкрито і вільно висловлювати у своїх творах громадянську позицію. Неабияка кількість християнських, ісламських, буддистських та крішнаїтський музичних груп також виражають свої позиції. Інше питання — які позиції вигідно підтримувати та культивувати в масах тим чи іншим державам та політичним ладам. Але це вже скоріше сфера нечистоплотної політики, а не прав людини.

Хто ваш головний слухач? Яким ви бачите його? Яким хотіли б бачити?

Ру: Рок у цілому - музика молодих людей. Тих, хто ще може щось поміняти в житті. Тих, кому ще нема чого втрачати і хто вільний у цьому плані. Ось вони, на мою думку, і є нашою основною аудиторією. Але ми щиро раді, якщо наша музика стає близька і людям старшого віку.

Віт: Для нас загалом не існує жодних градацій наших слухачів. Ми раді будь-якій людині, яку зацікавила наша творчість. Найголовніше, щоб ця людина правильно розуміла, про що ми говоримо у своїх піснях, відчувала наш посил і думала у правильному напрямку. А не інтерпретувала, наприклад, як деякі, зміст тексту пісні «Бойцовский клуб» (і ідеї Чака Паланіка, на яких він заснований) по-своєму, виходячи з власного виховання, освіти і переконань. Абсолютно всі наші пісні засновані на традиційних як для світової рок-музики, так і всього мислячого людства принципах любові, рівності і братерства.

Ви берете участь у політичних чи суспільних процесах? Або лише спостерігаєте і даєте оцінку?

Ру: Абсолютно всі люди є частиною політичних або суспільних процесів. Можна говорити, що політика вам "по боку", що ви цим не цікавитеся, що ви аполітичні. Але ви все одно лишаєтеся частиною політики. Інертною, але тим не менш, її частиною. Має значення все: і ваша явка на вибори чи демонстрацію, і ваша неявка, і ваше ігнорування того, що відбувається, і ваше активна в цьому участь. Все це, можливо, використовується в чиїхось інтересах. Давайте починати розбиратися в тому, що відбувається, і чого ми дійсно хочемо. Давайте починати рухатися в цьому напрямку, а не чекати, доки прийде та влада, яка виведе нас у світле майбутнє. Наша музика та пісні закликають почати думати.

Віт: Тим не менше, наша група не є учасником будь-якого суспільного руху або політичної партії і ніколи не стане під чиїсь прапори. Справа музиканта - співати зі сцени, а не віщати з трибуни. Ми просто висловлюємо свою громадянську позицію у своїх піснях, кажучи про те, що нам не подобається і що нам хотілося б змінити в навколишньому світі.

Не боїтесь, що ваші пісні раптово можуть визнати екстремістськими?

Ру: Історично склалося так, що в нашій країні панує не влада закону, а влада інтерпретації цього закону. Не дарма є прислів`я: від суми та від тюрми не зарікайся. Як-то кажуть, що вождь сказав - те й "чучхе"! Якщо комусь буде треба, то в будь-якій кишені знайдуть героїн.

Віт: Якщо законодавча і виконавча влада цієї країни здатні ось так от просто і «раптово» знайти що-небудь екстремістське в тому, що вже точно не є екстремістським, то або владі недовго лишилося існувати, або нам, розсудливим жителям цієї країни, тут більше робити нічого. Але мені чомусь здається, що таке свавілля закону в наш час правозахисної інтернет-активності не може залишитися прихованим і безкарним. Влада чудово розуміє це, побоюючись здійснювати дії, які явно матимуть для неї негативні наслідки.

В який момент з`явилося бажання співати пісні про гострі соціальні проблеми?

Віт: Все життя я був досить аполітичною людиною, і мої тексти для пісень TRACKTOR BOWLING завжди були, в основному, особистісно-філософської тематики, аніж соціальної. Не зважаючи на це, декілька років тому виникло гостре бажання як слід виговорити те, що накипіло. Чи то я подорослішав, чи то обставини навколо стали просто нестерпними - не знаю. Але все в підсумку зійшлося так, що рупором моїх думок на глобальні теми стала група LOUNA.

Ру: У моєму випадку це трапилося тоді, коли з’явилося усвідомлення, що влада не керує державою, її дії насправді не відповідають інтересам людей. Для мене стало очевидним, що освіта, медицина, спорт, мистецтво котяться у прірву, мораль і звичаї гниють, а замість розради нам підсовують попів і розваги. У нас немає жодної сфери, де можна було б говорити про нормальний і поступальний розвиток. Одного факту перевищення рівня смертності над народжуваністю достатньо для вироку цій системі.

Ви готові сісти за свою музику, або отримати в морду від ОМОНу на фестивалі за виконання пісень?

Віт: На жаль, мені вже доводилося «отримувати в морду від ОМОНу», наприклад, після виступу TRACKTOR BOWLING на фестивалі «Нашествие» у 2005-му році. Того року в оточення сцени чомусь поставили рязанський підрозділ ОМОНу, який щойно повернувся з Чечні. Під час нашого виступу вони влаштували справжній феєрверк насильства по відношенню до ні в чому не винних слухачів у нас на очах, перед сценою. Наш гітарист зупинив виступ і емоційно, в різкій формі висловив своє ставлення до свавілля. За що і він, і всі ми одразу ж після того, як зійшли зі сцени, досить жорстоко поплатилися. Ми отримали від не по-дитячому, а «по понятиям» (як вони нам самі пояснили) ображених бравих вояків міліції. Досить важко було підібрати інші, більш м`які, епітети здоровим бугаям, які били, переламували підлітків через огорожі і волочили їх по землі, а ввечері спокійно поїхали до своїх дружин і дітей. І ніяка Чечня тут не є виправданням. Тут з головою явні негаразди. Природно, як і будь-яка нормальна людина, я не маю ані найменшого бажання стати об`єктом насильства або в`язнем сумління. З якого дива? Тим більше, для цього немає жодних законних підстав.

Закликаєте боротися з владою до перемоги, а чим або ким замінити владу?

Ру: Не з владою в принципі. Більш того, я вважаю, що за такої кількості запущених і нерозв`язаних проблем, які є сьогодні, нам потрібна не просто влада, а міцна і дуже жорстка влада! А от влада великого капіталу повинна піти в минуле. Необхідна форма реалізації влади народу. Ось за це я готовий поборотися.

Віт: А я ось переконаний, що всі біди сучасної цивілізації йдуть від появи принципів патріархату і початку епохи панування, які прийшли на зміну древніх партнерських громад, що живуть в гармонії одна з одною і природою. Щоб усвідомити те, що ми втратили, варто просто подивитися фільм «Аватар» або, якщо серйозно, прочитати геніальну працю Теренса Маккени «Їжа богів». Це видається утопічним, але це цілком могло б бути реальним, якщо перебудувати наші мізки. А поки вони промиті і продовжують заплановано зомбуватися згори, нічого не зміниться. Треба чинити опір згубним настановам і боротися в першу чергу з самими собою.

Чи перетинаєтеся ви з "вуличними" лівими?

Ру: Ні. Особисто я поки займаюся вивченням марксизму. І це дуже важливо сьогодні, коли це вчення спотворено до невпізнання. Перш ніж вийти на вулицю і підняти цеглину, варто все-таки розуміти, що ти робиш і чому саме таким чином.

Віт: Перш за все, ми музиканти, і це багато в чому визначає і коло нашого спілкування, яке нас цілком влаштовує. Я з повагою ставлюся до людей зі схожою громадянською позицією, але в реальну політику і різні вуличні акції ми не ліземо, наша справа - писати і виконувати музику. До речі, що стосується творчості лівих: нещодавно я відкрив для себе чудового письменника Захара Прілепіна. Всім рекомендую.

Чи отримуєте ви віддачу від слухача? У кожного свій рок-н-рол, чи все-таки вас чують?

Ру: Нас чують. Пісня "Бойцовский клуб" уже місяць знаходиться в ротації Нашего радио, кількість учасників наших груп у соціальних мережах зростає, нас все частіше запрошують на усілякі фестивалі та великі концерти. Я дуже сподіваюся, що нас не просто слухають, нас чують!

Як вийшло так успішно "вистрілити" на російській альтернативній сцені?

Ру: По-перше, ми виникли не з порожнього місця. Група TRACKTOR BOWLING, двоє учасників якої створили LOUNA, на першому етапі забезпечила нас якоюсь базою. У тому числі і матеріальною - ми досі виступаємо на спільній з TB репетиційній базі, за що дуже вдячні хлопцям. По-друге, відіграв роль і досвід, накопичений Вітом, Лу, та іншими учасниками за багато років. Але найголовніше, що нам дійсно є що сказати і в музичному, і в текстовому плані. І це знаходить відгук в аудиторії. Ми переконані: те, про що ми говоримо сьогодні, потрібно людям. Тому ми "вистрілили".

Віт: На жаль, нині існуючі вітчизняні рок-виконавці в основній масі не бажають порушувати дійсно гострі, актуальні теми, що хвилюють суспільство, віддаючи перевагу більш комерційно вигідним і безпечнішим шляхам існування. Винятків у кожному жанрі одиниці - в хіп-хопі це Noize MC, в мейнстрімі — Ляпис Трубецкой, в молодіжній рок-музиці - LUMEN. Ми вийшли з альтернативного андеграунду, де осмислені і просто літературно зрілі тексти завжди були слабкою ланкою більшості колективів, на відміну від досить високої виконавської майстерності та актуальності музики в порівнянні з групами старої хвилі «російського року», які робили ставку на високу поезію при поганій грі на трьох блатних акордах. На мій погляд, нам у LOUNA просто вдалося добре і цілісно поєднати і якісну сучасну рок-музику, і зрілі тексти. Вийшов своєрідний кумулятивний ефект.

Перетинаєтеся з правозахисними колами?

Ру: Поки що ні. Але мені здається це питання часу. Я не виключаю варіанту, що нам доведеться, як це зазвичай буває в нашій країні з її конституційно закріпленою презумпцією невинуватості, доводити цю саму невинуватість(усміхається). От тоді і познайомимося!

Розмовляв Михайло Каменєв

Російська версія інтерв`ю - тут.