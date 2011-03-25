В Україні буде Національна школа суддів

Думка експертів Венеціанської комісії дуже важлива й цінна для українських законодавців.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, члена Венеціанської комісії Сергія КІВАЛОВА з нагоди відкриття сьогодні пленарної сесії Венеціанської комісії, в роботі якої він бере участь.

За словами С.КІВАЛОВА, отримані рекомендації Венеціанської комісії завжди уважно вивчаються й у разі потреби до закону вносяться відповідні зміни. Він підкреслив, що за останні 5 місяців у нашій країні внесено низку суттєвих змін у законодавство про судовий устрій, одним із стимулів яких став минулорічний жовтневий висновок ВК про Закон «Про судовий устрій і статус суддів».

"Цього року 24 лютого набув чинності закон щодо спеціальної підготовки суддів. Річ у тому, що в попередній редакції закону передбачалася обов`язкова спеціальна піврічна підготовка кандидатів на посаду судді у вищих юридичних навчальних закладах IV рівня акредитації й у Національній школі суддів. Надалі Венеціанська комісія в своєму висновку щодо вищезазначеного закону рекомендувала Україні, щоб вся система підготовки суддів перебувала під контролем судової влади. Саме тому було прийнято закон, який встановлює, що всю процедуру спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді організовуватиме Національна школа суддів", - зазначив С.КІВАЛОВ.

"Нагадаю, що на неї не поширюються вимоги законодавства про вищу освіту, вона не підзвітна Міносвіти. Школа створюється при Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) і функціонує під контролем судової влади. Все, що пов`язане з такою підготовкою, - програма, навчальні плани, порядок проходження такої підготовки, перелік юридичних вишів, які готуватимуть кандидатів, розроблятиме ВККС. Сьогодні вона вже призначила керівництво Національною школою суддів. Поступово система спеціальної підготовки функціонуватиме на всі сто процентів із урахуванням вимог європейських стандартів", - підкреслив парламентарій.

С.КІВАЛОВ також повідомив, що зараз у парламенті розглядається законопроект, спрямований на розширенні повноважень Верховного Суду, з урахуванням зауважень Венеціанської комісії. 15 лютого парламент прийняв цей законопроект у першому читанні. На даний момент проходить його підготовка в Комітеті ВР із питань правосуддя до розгляду в другому читанні.

"Судді Верховного Суду і його голова висловили бажання взяти участь у роботі над проектом. Хоча вони й не є суб`єктами законодавчої ініціативи, але вони хороші практики. Безумовно, остаточне рішення прийматиме парламент. Але якщо судді висловили свою зацікавленість у роботі над документом, наш комітет розгляне всі пропозиції, які будуть внесені представниками найвищого судового органу. Всього в процесі підготовки було внесено багато поправок – близько 400", - сказав С.КІВАЛОВ.

За його словами, зараз йде активна робота над законопроектом про внесення змін до Закону «Про судовий устрій і статус суддів», у якому буде врахована «левова» частка зауважень ВК, викладених у висновку № 588 від 18 жовтня 2010 р.