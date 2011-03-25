Російського журналіста засудили в Білорусі

Суд міста Орша (Білорусь) виніс рішення у справі „про дрібне хуліганство”, в якому був звинувачений Олександр ЛАШМАНКІН – російський журналіст, редактор інформагентства „Свобода”, який отримав офіційну акредитацію МЗС Білорусі.

Як повідомили УНІАН у Міжнародній спостережній місії Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі, суддя визнала аргументи обвинувачення достатньо переконливими і засудила О.ЛАШМАНКІНА до трьох діб адміністративного арешту. Заарештований журналіст оголосив голодування.

Вчора близько першої ночі в місті Орші, на першій станції після перетину російсько-білоруського кордону, О.ЛАШМАНКІНА зняли з поїзда „Челябінськ – Брест” співробітники транспортної міліції. Від початку журналісту, як і правозахисникам, які телефонували в лінійний відділ Оршанського ВВСТ, де утримували журналіста, не були пояснені причини затримання.

Однак, з часом з’ясувалось, що приводом для затримання О.ЛАШМАНКІНА став анонімний телефонний дзвінок про те, що журналіст начебто перевозив наркотики. Також було повідомлено, що у журналіста вилучили порошок, що нагадує амфетаміни.

Міжнародна спостережна місія має побоювання, що окрім справи про адміністративне правопорушення проти О.ЛАШМАНКІНА може бути порушена кримінальна справа за „наркотичною” статтею. Правозахисники зауважують, що журналіст збирався відвідати Білорусь виключно з метою виконання своїх професійних обов’язків – висвітлення ситуації в країні в зв’язку з переслідуванням опозиції і представників громадянського суспільства після президентських виборів 19 грудня.

“Ми з нетерпінням чекаємо офіційної реакції російського посольства і МЗС Росії на рішення суду по справі Олександра Лашманкіна, який, за нашим переконанням, не скоїв нічого протизаконного. Викликає подив непослідовність органів влади Білорусі, які спочатку офіційно акредитували журналіста, а потім почали чинити йому перепони у виконанні професійних обов’язків. Ми будемо уважно слідкувати за розвитком цієї справи,” – коментує Костянтин БАРАНОВ, представник Міжнародної спостережної місії в Білорусі.