Прес-конференція на тему: «Чому десятки людей гинуть в міліції?»

Питання: Скільки загинуло людей в міліції у поточному році і за яких обставин? Чому міліціонери не відповідають перед законом за численні смерті людей? Що треба змінювати в державній політиці МВС? На всі ці питання відповідатимуть: Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи і Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення 10:30 30.03.2011