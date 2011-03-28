30 березня о 13:00 в прес-центрі Інформаційного агентства "Українські новини" відбудеться прес-конференція на тему «В’язнична система України: час змін». Присвячена ситуації у кримінально-виконавчій системі України та результатам її діяльності у 2010 році.

Під час прес-конференції будуть розкриті такі питання:

- статистичні дані про діяльність в’язничної системи у 2010 році в Україні,

- висвітлені проблеми діяльності в`язничної системи,

- поступ у дотримання прав ув’язнених,

- окремі проблеми - такі як смертність ув’язнених, медичні питання, порушення Конституції щодо засуджених, утримання довічно ув’язнених осіб, взаємодія з громадськими організаціями.

Спікер: Олександр Букалов, голова ради правозахисної організації „Донецький Меморіал”