Венеціанська комісія забракувала законопроект "Про мови"

Венеціанська комісія розглянула законопроект "Про мови в Україні", що припускає розширення сфери функціонування російської мови в нашій країні. Комісія поставила під сумнів відповідність документа Конституції: на її думку, у разі його ухвалення російська мова буде прирівняна до державної.

Про це пише сьогодні «КоммерсантЪ-Украина».

Законопроект "Про мови в Україні" Венеціанська комісія розглянула у суботу на 86-му пленарному засіданні, відзначає газета.

У висновку Венеціанської комісії, що є у розпорядженні газети «КоммерсантЪ-Украина», наголошується на "складності і специфічності" мовного питання в Україні. "З одного боку, більш як 60% населення відносять себе до українського етносу, з іншого – більш як 60% використовують російську як мову щоденного спілкування. Положення проекту закону щодо російської мови можуть трактуватися як намір авторів поставити російську мову на один рівень з державною, незважаючи на Конституцію", – зазначається у документі.

На думку експертів, українці говорять російською тому, що не мають "практичних навичок спілкування українською мовою". "Згідно із проектом закону, мовою національної меншини мають спілкуватися не менш як 9% населення у регіоні. Однак у такому разі російська мова буде мовою нацменшин у кожному регіоні", – підкреслюють у Венеціанській комісії і пропонують уточнити число мов нацменшин при проведенні наступного перепису населення.

Нагадаємо, законопроект було зареєстровано у Верховній раді 7 вересня 2010 року народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів), Петром СИМОНЕНКОМ (Комуністична партія) і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ (Блок Литвина). Документом визнається українсько-російська двомовність і припускається вільне функціонування російської мови, зокрема, у діловодстві, законодавстві і освіті. Проект закону викликав масштабні акції протесту, а 27 листопада 2010 року голова Верховної ради Володимир ЛИТВИН направив його до Венеціанської комісії. Для правової оцінки документу було створено робочу групу, до якої увійшли члени Венеціанської комісії і експерти Генерального директорату з прав людини і правових питань Ради Європи.

Представники Венеціанської комісії від України – Марина СТАВНІЙЧУК і народний депутат Сергій КІВАЛОВ (Партія регіонів) – по-різному тлумачили висновок комісії, відзначає видання. М.СТАВНІЙЧУК заявила журналістам, що в комісії назвали законопроект "таким, що не відповідає положенням української Конституції і міжнародним угодам". "Українська влада має підготувати більш адекватні законодавчі рішення, щоб встановити справедливий баланс між захистом прав меншин, з одного боку, і збереженням державної мови, з іншого", – сказала вона.

С.КІВАЛОВ, у свою чергу, закликав членів Венеціанської комісії розглядати законопроект з погляду захисту прав людини, а не з погляду захисту мови". "Проект висновку комісії суперечить рекомендаціям Ради Європи про необхідність виконання положень Європейської хартії регіональних мов. У них йдеться, що російська мова заслуговує на особливе положення, враховуючи число російськомовного населення України", – відзначив він.

Автори законопроекту вважають неконструктивним висновок Венеціанської комісії. "Коли ми готували закон про мови, наша робота одержала позитивну оцінку Кабінету міністрів Ради Європи. З нами погодилися, що російська мова не може бути віднесена до мов інших національних меншин і вимагає до себе особливого ставлення. Тому я був украй здивований, почувши висновки представників комісії", – повідомив О.ЄФРЕМОВ.

"Я взагалі був проти того, щоб наш законопроект направляли на узгодження до Венеціанської комісії, – заявив П.СИМОНЕНКО. – Чому міжнародні організації мають давати нам поради за нашим внутрішнім законодавством? Якщо потрібно буде ухвалити рішення в спірному питанні – це треба робити шляхом референдуму. Хай народ скаже свою думку!".

З ідеєю винести мовне питання на референдум згодний і О.ЄФРЕМОВ: "Якщо президент ухвалить рішення провести референдум для того, щоб зняти напруженість у цьому питанні, – це буде розумно, і я підтримаю таке рішення".