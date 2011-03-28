Презентація результатів соціологічного моніторингу суспільних протестів в Україні: вересень 2009-лютий 2011
29 березня об 11.30 в інформаційній агенції УНІАН відбудеться прес-конференція присвячена презентації результатів першого системного соціологічного моніторингу суспільних протестів в Україні за період з вересня 2009 по лютий 2010 року.
Проект виконувався Центром дослідження суспільства.
Центр дослідження суспільства — незалежна громадська організація,створена викладачами, аспірантами Києво-Могилянської академії.
Презентація результатів проекту відбувається за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Під час презентації журналісти на інші зацікавлені зможуть отримати примірник звіту за результатами моніторингу.
Учасники:
Володимир Іщенко — керівник проекту моніторингу (Центр дослідження суспільства), викладач Києво-Могилянської академії;
Олексій Гарань — політолог, Школа політичної аналітики;
Іван Колодій — соціолог, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).
Акредитація за телефоном 078-502-5727 (Інна Совсун).