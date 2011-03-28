АвтоМайдан передав свої вимоги Азарову

Представники Ради підприємців України передали до Кабінету міністрів звернення до прем`єр-міністра за наслідками Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, який тривав у країні з 21 до 25 березня.

Автори звернення вимагають від прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА переглянути стратегію відносин уряду з економічно активною частиною суспільства, відмовитися від практики ставлення до малого і середнього бізнесу як «до ворогів і злочинців», повідомили УНІАН у прес-службі співголови Ради підприємців України, народного депутата України, глави парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Ми звертаємося до Вас як до керівника Кабінету міністрів з вимогою зупинити цей терор проти підприємців і узяти під особистий контроль ситуацію, що склалася в економіці через тиск контролюючих органів. Від цієї ситуації вже постраждали соціальне забезпечення громадян, наповнення бюджету, післякризове відновлення економіки, взаємовідносини з інвесторами», - пишуть представники Ради підприємців України у зверненні.

Вони вимагають переглянути підхід до законодавчих ініціатив уряду. «Ми вважаємо, що направляти на розгляд парламенту ініціативи, розроблені кабінетними урядовцями, які зовсім втратили зв`язок з реальністю, неприпустимо. Закони мають розроблятися за реальної, а не декоративної участі тих, для кого вони пишуться, - людей праці, підприємців, громадських організацій», - зазначається у документі.

Учасники Всеукраїнського автомобільного маршу протесту закликають прем`єр-міністра підтримати пакет законодавчих ініціатив, розроблений Радою підприємців України, і внесених на розгляд Верховної Ради Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ.

Йдеться:

про проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва (№ 8276), який повністю відповідає інтересам розвитку економіки і держави;

про поправки до Податкового кодексу, які дозволять відносити на валові витрати юридичних осіб товари і послуги підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування (законопроект № 8217-2), таким чином уникнувши ліквідації близько двохсот тисяч малих підприємств;

поправки до Податкового кодексу щодо спрощення податкової звітності (законопроект № 8217-3);

про зміни до Закону «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (законопроект № 8287), який звільняє від сплати єдиного соціального внеску тих, для кого цей закон створив непідйомний вантаж - пенсіонерів та інвалідів.

У зверненні наголошується, що згаданий пакет документів є «справжніми народними реформами», адже в їх обговоренні реально брали участь понад 200 організацій і профспілок підприємців, дійсно проводилося їх широке обговорення у мережі Інтернет, відбувалися публічні масові громадські слухання в усіх регіонах.

«Мета цих ініціатив - захистити малий і середній бізнес в Україні, зберегти ще існуючі робочі місця і створити нові, сприяти розвитку економіки і збільшенню соціальних стандартів», - наголошується у зверненні.

Також Рада підприємців України вимагає негайно відреагувати на репресії з боку правоохоронних органів щодо учасників Податкового Майдану.

Звернення, підписане представниками Ради підприємців України, які брали участь у Всеукраїнському автомобільному марші протесту, було зареєстровано в приймальні Кабінету міністрів під вхідним номером 41КО-015551/18.