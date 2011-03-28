Гельсінська спілка закликає не знищувати «Газету по-киевски»

Українська Uельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) звертається до власника «Газеты по-киевски» Ігоря Коломойського з вимогою не знищувати газету та до Верховної Ради України - вжити заходів на законодавчому рівні. Про це йдеться у відкритому зверненні УГСПЛ та ХПГ (Харківська правозахисна група).

На думку правозахисників, конфлікт навколо «Газеты по-киевски» не має жодного комерційного підґрунтя: «З економічних резонів не руйнують видання, яке є одним з лідерів ринку друкованої преси країни, не створюють умови для провалу рейтингу, скорочення аудиторії і втрати рекламодавців, іншими словами, - не нищать свою ж власність. Це є також і чимось більшим, ніж конфлікт на ґрунті спроб запровадити політичну цензуру. Це конфлікт цінностей, конфлікт навколо фундаментального права людини на професію, на особисту гідність й людське достоїнство». За словами правозахисників, проти журналістів видання запроваджується практика колективних покарань і позбавлень зарплатні/

Як стверджують в УГСПЛ, за міжнародним правом держава має обов`язки створити умови для здійснення свободи вираження поглядів, свободи медіа та їх захисту: «Медіа є суспільним здобутком, і суспільство має право вимагати від влади захистити своє право на вільну та різноманітну інформацію. У даному ж випадку держава мовчки спостерігає за брутальним порушенням Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних угод, учасником яких є Україна».

Крім того, у зверненні наголошується, що колектив «Газеты по-киевски» «завжди якісно робив свою справу, неухильно дотримувався журналістських стандартів і здобув заслужену і щиру прихильність самих широких читацьких кіл».

«Телекритика»