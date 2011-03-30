Рух «Стоп цензурі!» має до Януковича 11 прохань

Рух «Стоп цензурі!» висловлює занепокоєння погіршенням ситуації в інформаційній сфері. Він просить Віктора Януковича поновити практику відкритих щоквартальних прес-конференцій, запровадити ротацію у журналістському пулі і показати журналістам Межигір`я. Такі вимоги містяться у зверненні руху до президента України, повідомляє сайт Телекритика.

Також рух просить забезпечити створення системи суспільного мовлення, розробити і внести законопроект «Про прозорість медіа власності», провести нараду з представниками силових структур з їхнім відкритим звітом щодо злочинів проти журналістів.

Крім цього, президента закликають публічно оприлюднити його позицію з приводу непаритетного висвітлення телеканалами влади та опозиції, дати публічну оцінку ситуації з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, призначити членом Нацради кандидатуру з громадськості, підтриману рухом, гарантувати дотримання медійного законодавства у сфері повноважень редакційних рад у ЗМІ та ініціювати обговорення цих проблем у рамках Громадської ради із залученням представників руху та незалежних експертів.

Текст звернення:

Президентові України Януковичу Віктору Федоровичу

Ми, українські журналісти, що об`єдналися в Громадський рух «Стоп цензурі!» звертаємося до Вас, аби привернути Вашу увагу на проблеми зі свободою слова в Україні.

За останній рік ситуація в інформаційній сфері суттєво погіршилася. Більше того, є чимало фактів, які доводять, що причинами цього стали дії влади.

Особливе занепокоєння викликає ситуація на телевізійних каналах. Як фіксують численні моніторинги, телевізійні новини не відображають реального стану справ у країні, там не дотримані базові журналістські стандарти. Наведемо деякі цифри (Дослідження АУП та Інституту соціології НАНУ): у грудні 2010 р. 63 % всіх згадувань про політиків стосується представників влади та правлячої коаліції, 30 % - опозиції та 7 % - інших політиків. В лютому диспропорції зростають - 75 %, 18 %, 7 % відповідно. Особливо помітним є дисбаланс в ефірі державного телеканалу - Першого Національного. Пряма мова провладних політиків на УТ-1 становила 95 %.

Найчастіше замовчуються теми, пов`язані зі зниженням різних складових добробуту населення або окремих його груп; з публічними заявами і діями опозиції; інформація, пов`язана з наступами влади на бізнес; з наступами влади на свободу слова; з конфліктними ситуаціями, спровокованими діями влади в гуманітарній сфері (Моніторинг ГО «Телекритика»).

Нагадаємо, що за останній рік чимало журналістських колективів заявляли про цензуру щодо висвітлення певних тем, пов`язаних з діяльністю влади: Голодомору, Податкового майдану, Вашої резиденції тощо. Водночас, за цей період чимало журналістів, які публічно виступили із заявами про цензуру, залишилися поза ефіром чи втратили роботу, тоді як якість телевізійних новин суттєво знизилася. В редакціях часто має місце внутрішня цензура, або ж економічний тиск, в тому числі - і з боку власників.

Реформування державного телеканалу у суспільний, про готовність якого Ви вже давно заявляли публічно, не відбувається. Законопроект «Про суспільне мовлення» у Парламенті не розглядався. Жодного реформування такого пострадянського пережитку, як державні та комунальні ЗМІ, від якого позбавилися всі країни колишнього СРСР, в Україні не відбувається.

Ми також звертаємо Вашу увагу на відсутність розслідувань численних злочинів проти журналістів. Не дивлячись на те, що Ви брали під особистий контроль справу Василя Климентьєва, результатів розслідування досі немає.

Також не покараним залишається і охоронець УДО, який застосував силу щодо журналіста СТБ Сергія Андрушка, акредитованого на висвітлення заходу за Вашою участю. Після цього мав місце конфлікт із охоронцями Прем`єр-міністра та журналістами «5 каналу». Є чимало інших випадків, які свідчать про недбалість правоохоронних органів у розслідуванні таких злочинів.

Ми вітаємо ухвалення Закону «Про доступ до публічної інформації», однак поки що він не вступив у силу, натомість є чимало проблем із відкритістю влади. Ми переконані, що кулуарне ухвалення рішень без інформування громадськості та ЗМІ серйозно шкодять іміджу та підтримці влади з боку суспільства.

Чимало проблем є і з формуванням та діяльністю Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення. Призначення членів Нацради позначилося скандалом щодо їх невідповідності цим посадам, всі пропозиції громадськості були проігноровані. Тепер ми спостерігаємо за тим, як Нацрада своїми рішеннями позбавляє ліцензій ті телекомпанії, які транслюють в ефірі програми ТВі та ТРК «Чорноморська», що викликає підозри у політичній ангажованості цього регулюючого органу.

Усе це свідчить про те, що в Україні не створено системи незалежного регулювання галузі, немає вільного ринку ЗМІ, журналісти залишаються не захищеними від фізичних переслідувань та тиску, а простір плюралізму тотально скоротився.

Зважаючи на те, що Ви призначили собі прес-секретаря із членів Руху «Стоп цензурі!», ми певні, що Ви поділяєте принципи та цінності нашого Руху. Відтак, просимо Вас якнайшвидше звернути увагу на ситуацію в інформаційній сфері та здійснити наступні кроки:

- Сприяти прозорості влади в Україні, поновивши практику Ваших попередників щодо відкритих щоквартальних прес-конференцій.

- Запровадити ротацію у журналістському пулі, аби висвітлювати закордонні візити могли представники різних ЗМІ, не лише лояльних до влади.

- Сприяти реформуванню українських ЗМІ. Забезпечити створення системи суспільного мовлення.

- Розробити та внести законопроект «Про прозорість медіавласності».

- Провести нараду з представниками силових структур з їхнім відкритим звітом щодо злочинів проти журналістів.

- Публічно оприлюднити свою позицію з приводу диспаритету висвітлення телеканалами діяльності влади та опозиції на користь влади.

- Дати публічну оцінку ситуації із Нацрадою та довкола телеканалів ТВі, 5 канал, ТРК «Чорноморська», та затримці оголошення повторного конкурсу на частоти, яких були позбавлені ці телеканали.

- Ініціювати обговорення цих проблем в рамках Громадської ради із залученням представників Руху та незалежних експертів.

- Призначити членом Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення за президентською квотою кандидатуру, яку висуне громадськість та підтримає Рух «Стоп цензурі!».

- Гарантувати дотримання медійного законодавства в сфері повноважень редакційних рад в засобах масової інформації.

- Виконати обіцянку, дану майже рік тому, і показати журналістам свій маєток у Межигір`ї.