Переможці Docudays UA-2011

8-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA назвав імена переможців.Перемогу у творчому конкурсі здобула картина «Гравець» (Нідерланди) режисера Джона Аппеля. Мотивація - «За віднайдення золотої середини у розкритті темної сторони людської природи».

Журі творчого конкурсу також відзначило дипломами роботи «У випадку розгерметизації» (Бельгія, режисер Сара Мун Хау) та «Кримінальні хроніки» (Нідерланди, режисер Вальтер Стокман).

У правозахисному конкурсі головний приз присуджено картині «Правосуддя для Сергія» (Нідерланди, режисери Ганс Германс, Мартін Маат) «За невпинну боротьбу проти тиску будь-якої влади і відстоювання правосуддя, що викликає захоплення і впевненість тому, що жертва не є марною». Відзнаки отримали «Вам не подобається правда - 4 дні в Гуантанамо» (Канада, режисери Люк Коте, Патриціо Енрикес) та «Рожеве сарі» (Велика Британія, Індія, режисер Кім Лонжинотто).

Вибір студентського журі - «Рожеве сарі» (головний приз) та «Жінки без паузи» (Франція, режисер Паула Паласіос) та «Смак булочки з корицею» (Україна, режисер Микита Сітдіков). До речі, остання картина - єдина, яку Україна представила на конкурс.

Приз глядацьких симпатій здобув «Банзай, Шанхай!» (Литва, режисер Юрате Самуліоніте).

Минулого року організатори фестивалю заснували ще одну особливу премію на знак пам`яті про свого друга, продюсера фестивалю Андрія Матросова, який загинув у автокатастрофі. Цього року премію його імені отримав фільм «Олімпієць» (Латвія, режисер Вієстурс Кайріш).

Спілка кінематографістів України вручила свій приз та диплом фільму «Поза зоною досяжності» (Польща, Режисер Якуб Стожек).

Агентство ООН у справах біженців відзначило картину «Прибульці» (Франція, режисери Клодін Борьє, Патрік Шеньяр).

УГСПЛ