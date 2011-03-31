Війська Каддафі перемагають і женуть повстанців

Війська Муамара Каддафі знов готуються штурмувати міста Адждабія і Бенгазі на сході Лівії - після того, як загони повстанців під їх ударами відступили на сотні кілометрів, залишивши міста Рас-Лануф і Марса-ель-Брега, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленнями, що надходять з Лівії, у повстанців відчувається брак озброєнь і боєприпасів. Їх представники напередодні звернулися по допомогу щодо постачання зброї до країн міжнародної коаліції, які беруть участь в операції із встановленню над Лівією безпольотної зони.

США і Великобританія не виключили можливості постачань зброї лівійській опозиції. Росія і Китай виступають проти цього.

Літаки коаліції в середу завдавали ударів по військах Каддафі в районі Рас-Лануфа.