Сирія звільнила останнього заарештованого журналіста
10:48, 04 квітня 2011Права людини
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Решту трьох видалили з країни
Сирійська влада 3 квітня звільнила фотографа Reuters Халіда аль-Харірі, про зникнення якого інформагентство заявило 31 березня. Як наголошується в повідомленні Reuters, журналіст провів під вартою шість днів.
Після звільнення Харірі зустрівся з колегами і через них повідомив, що здоровий і на волі.
50-річний фотограф, пише Лента.ру був одним з чотирьох журналістів Reuters, заарештованих в Сірії за останній тиждень. Троє інших - два тележурналісти з Лівану і кореспондент з Йорданії - раніше були звільнені за умови, що залишать Сирію.
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