У Росії пройшли мітинги проти "будівельної мафії"

У кількох російських містах в неділю пройшли санкціоновані властями мітинги проти «будівельної мафії».

Як передає кореспондент Радіо Свобода, в акції на Пушкінській площі Москви взяли участь близько 500 осіб. Вони вимагали припинити знесення пам`ятників архітектури, вирубку скверів, парків і лісів для будівництва будинків і доріг. Серед тих, хто прийшов на мітинг були представники рухів «На захист Хімкінського лісу», «Солідарність», активісти партії «Яблуко», обдурені пайовики.

У Петербурзі був організований марш за збереження міста під гаслом: «Перемогли Охта-центр - переможемо і беззаконня Смольного!». В акції взяли участь кількасот осіб. Вони виступили за відставку уряду Петербурга і губернатора Валентини Матвієнко.