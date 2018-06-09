Марш "Поверни собі місто" в Києві

3 квітня відбувся марш на захист соціального і культурного простору міста "Вийди на вулицю - поверни собі місто!", присвячений основним проблемам, з якими стикаються громадські організації і мешканці Києва.

Мета маршу показати, що громадські організації і жителі Києва стурбовані тим, що відбувається в місті, висунути вимоги захисників Києва, привернути увагу державних службовців і ЗМІ до невідкладних проблем.

Організаторами виступили ініціативна група "Збережи старий Київ", рух "Простір Свободи", громадянська служба "Свідомо", громадська організація "Національний екологічний центр України", Всеукраїнська профспілка "Народна солідарність" та ін.

Фото Андрія Скакодуба / УНІАН