Прес-конференція: «Життя ромів в Україні – реалії та перспективи»

11:07, 04 квітня 2011
Права людини
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 З нагоди відзначення 40-річного ювілею Міжнародного дня ромів „Ромський жіночий фонд „Чіріклі” запрошує 8 квітня журналістів на прес-конференцію: «Життя ромів в Україні – реалії та перспективи».

Учасники:

- Юрій Іваненко, керівник Міжнародної Ромської організації «Кетане», голова Української Ромської Ради, м. Херсон;
- Зола Кондур, віце-президент Фонду «Чіріклі», консультантка Ради Європи з ромських питань.
- Валентина Золотеранко, ромська соціально-медична посередниця, представниця ромської громади.
- Наталія Кияк, менеджерка ромської програми Міжнародного Фонду «Відродження».

На заході розкажуть про історію впровадження Міжнародного дня ромів, нададуть порівняльний аналіз змін ситуації ромів з часу заснування ромського руху, окреслять проблеми інтеграції ромів в українське суспільство й перспективи розвитку ромських громад в Україні.

Прес-конференція проходитиме 8 квітня 2011 року, об 11.30 в приміщенні інформ-агенції УНІАН (м. Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Захід організовано за підтримки Фонду сприяння Демократії посольства США в Україні.

Також у Міжнародний день ромів у Києві відбудеться круглий стіл, присвячений 40-ій річниці відзначення цієї дати. У ньому візьмуть участь ромські організації з різних регіонів України: Одеси, Херсону, Закарпаття, Харкова, Львова, а також представники міжнародних оранізації та інші.

Деталі і акредитація: Мар’яна Шинкарюк, 221-58-92, 0977514148.

Довідка: Міжнародний день ромів започатковано на конгресі ромів усього світу 8 квітня 1971 р. у Лондоні. Його мета – привернення уваги до самобутньої культури народу, перша згадка про який з’явилась в 1501 році. Цього дня, за традицією, запалюють мільйони свічок, як символ єдності ромського народу і тисячі яскравих вінків опускають на воду, щоб вони спливали бурними водами річок, нагадуючи тим про нелегку долю народу, вічного блукальця без історичної батьківщини.

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