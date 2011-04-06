Лікарі не пояснюють пацієнтам їхні права

Правозахисники стурбовані низьким рівнем інформованості громадян про свої медичні права.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники Інституту правових досліджень і стратегій Айгуль МУКАНОВА, Асоціації ВІЛ-інфікованих ”Час життя” Ігор СКАЛЬКО, Фундації медичного права та біоетики України Ірина СЕНЮТА і Кримського республіканського благодійного фонду ”Світ Криму” Леся ФРОЛОВА.

”Тема інформованості про медичні права має двовекторний характер: отримання належної інформації є проблемою й для пацієнтів, й для медичних працівників”, - сказала І.СЕНЮТА.

У свою чергу Л.ФРОЛОВА повідомила, що для доповіді ”Права людини у сфері охорони здоров`я” в Криму впродовж декількох місяців проводилося опитування серед пацієнтів і лікарів. ”За даними нашого опитування, 55,9% медичних працівників не інформують пацієнтів про те, що у них є права, і не використовують це в практиці”, - уточнила вона.

І.СКАЛЬКО додав, що найбільша кількість фактів порушень медичних прав фіксується стосовно ВІЛ-інфікованих і наркозалежних людей.

Водночас, на думку А.МУКАНОВОЇ, останнім часом рівень обізнаності пацієнтів про свої права дещо змінився. За її словами, все частіше зустрічаються випадки, коли громадяни захищають свої права за допомогою судового позову. ”І якщо національний суд не задовольняє позов громадян, то вони звертаються до Європейського суду з прав людини”, - повідомила вона.

”Офіційної статистики про кількість звернень до суду щодо захисту своїх медичних прав не існує. Найчастіше громадяни відстоюють свої права в порядку кримінального й цивільного судочинства. Справи, які доходять до суду й завершуються відшкодуванням матеріальних і моральних збитків, уже є”, - додала І.СЕНЮТА.

Зокрема, за її словами, як правило, громадяни відстоюють свої права відповідно до статті 140 Кримінального кодексу, в якій йдеться про неналежне надання медичних послуг. ”Спостерігається тенденція до збільшення кількості судових позовів щодо захисту прав людини у сфері охорони здоров`я”, - підкреслила представник Фундації медичного права і біоетики України І.СЕНЮТА.