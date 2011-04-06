Жінкам старшого віку заборонять лікування безплідності?

Українська асоціація репродуктивної медицини (УАРМ) пропонує обмежити 54-ма роками вік жінок для проведення ЕКЗ (екстракорпорального запліднення).

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав віце-президент УАРМ Валерій ЗУКІН.

«Чому 54 роки? Середня тривалість життя жінок в Україні мінус 18 років», - пояснив він.

В.ЗУКІН нагадав, що відповідно до наказу №771 Міністерства охорони здоров`я України від 23 грудня 2008 року не передбачено обмеження віку для проведення лікування безплідності.

В.ЗУКІН також повідомив, що УАРМ пропонує внести зміни в законопроект №8282 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій».

Зокрема, окрім обмеження віку жінок для проведення ЕКЗ УАРМ пропонує внести заборону на надання послуг сурогатного материнства для громадян тих країн, де сурогатне материнство заборонене законом.

«Проведення сурогатного материнства в Україні абсолютно легальне, але, разом з тим, існує певна дисгармонія із законодавством інших країн», - сказав В.ЗУКІН.

УАРМ також пропонує, щоб між сурогатною матір`ю і дитиною відсутній безпосередній генетичний зв`язок.

Крім того, асоціація пропонує законодавчо закріпити, що послугами ЕКЗ можуть скористатися лише гетеросексуальні пари, які перебувають в шлюбі.

В УАРМ вважають неправильним положення законопроекту, яке передбачає, що допоміжними репродуктивними технологіями можуть скористатися громадяни України від 21 року. «У нас це викликає заперечення, оскільки є ситуації, коли необхідно проводити якісь допоміжні репродуктивні технології у дівчат 18-19 років у зв`язку з онкологічними захворюваннями», - сказав В.ЗУКІН.

Асоціація також виступає проти положення законопроекту, яке передбачає, що результатом застосування допоміжних репродуктивних технологій не можуть скористатися іноземні громадяни і особи без громадянства. «Якщо цей закон буде прийнятий, то Україна буде єдиною країною у світі, яка забороняє застосування допоміжних репродуктивних технологій для громадян інших держав», - відзначив В.ЗУКІН.

Крім того, в УАРМ вважають недоцільним положення законопроекту про те, що допоміжними репродуктивними технологіями не можуть скористатися особи, які перебувають на обліку або на лікуванні в психоневрологічному або наркологічному диспансері. «В наказі №771 цей момент обумовлений, і в разі потреби лікар клініки репродуктивної медицини направляє пацієнта для необхідної консультації. У цій ситуації ми повинні будемо вимагати у кожного пацієнта довідку, що на наш погляд недоцільно і не зовсім зручно для пацієнтів», - сказав В.ЗУКІН.

Довідка УНІАН. Законопроект №8282 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій» зареєстрований у Верховній Раді України 23 березня 2011 року.

Українська асоціація репродуктивної медицини - неприбуткова, некомерційна організація, метою створення якої є об`єднання фахівців у сфері репродуктології, розповсюдженні медичних знань, впровадження міжнародних стандартів якості, інформаційна підтримка як фахівців, так і пацієнтів.

Асоціація об`єднує у своїх рядах фахівців, які займаються проблемами репродукції: акушерів-гінекологів, репродуктологів, ембріологів.