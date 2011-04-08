Кузьмін: подивиться, скільки трупів навколо справи Гонгадзе!

Перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН стверджує, що кримінальну справу проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ було порушено без вказівок з Адміністрації Президента.

Про це Р.КУЗЬМІН заявив в інтерв`ю журналу “Фокус” (№ 14 від 8 квітня).

“Постанову про порушення кримінальної справи я виніс самостійно, жодних команд з Адміністрації Президента не одержував. Матеріали цієї справи доповідались генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ, який здійснює нагляд за моїми діями”, - сказав Р.КУЗЬМІН.

Коментуючи той факт, що кримінальну справу було порушено лише за нової влади, Р.КУЗЬМІН відзначив: “У прокуратурі влада змінилася. Прийшов новий генеральний прокурор, замінено колегію Генпрокуратури, куратор цієї справи більше в ній не працює. Новий склад слідчо-оперативної групи свіжим поглядом подивився на цю справу, а В.ПШОНКА не ставить палиці у колеса”.

Водночас перший заступник генпрокурора відмовився обговорювати питання про те, чи заважало минуле керівництво ГПУ розслідуванню справи Георгія Гонгадзе.

«Треба у них запитати (яких доказів раніше не вистачало). Нам вистачило підстав для порушення справи, сподіваюся, що її буде направлено до суду в максимально стислі терміни», - сказав Р.КУЗЬМІН.

“Розслідування злочинів - це складний процес. Це ж не цвяхи у стінку забивати. Та й цвях забити правильно треба вміти. Ви подивитеся, скільки трупів навколо справи Гонгадзе! Міністр внутрішніх справ, його заступники, два працівники Управління держохорони, навіть свідок, що знайшов труп Гонгадзе, і той вже не живий, офіцер ФСБ, якому МЕЛЬНИЧЕНКО передав частину плівок, далі продовжувати не буду. А скількох людей через цю справу було звільнено? А у вас всі слідчі в чомусь винні. Дуже складна справа, дуже небезпечна, дуже політизується. Все це не так просто. Справа щодо КУЧМИ розслідується… Йде боротьба інтелектів - захисту і звинувачення, слідчого і обвинуваченого. Навіщо розповідати сьогодні про те, які докази у нас є, як ми їх добули?”, - наголосив Р.КУЗЬМІН.