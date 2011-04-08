Роми в Україні: За останні два роки ми повернулись десь в 90-ті роки

Представники ромів заявляють про критичний стан їхньої спільноти в Україні.

Про це сказала віце-президент ромського жіночого фонду “Чіріклі”, консультантка Ради Європи з ромських питань Зола КОНДУР сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Поточна ситуація ромської спільноти в Україні є критичною, вимагає безпосередньої та серйозної урядової та суспільної уваги”, - заявила З.КОНДУР.

Вона зазначила, що за даними перепису населення в Україні проживає майже 48 тис. ромів, але, згідно з інформацією ромських недержавний організацій, в державі проживає від 200 тис. до 400 тис. ромів. Найбільшими місцями компактного поселення ромів є: Закарпатська, Одеська, Полтавська, Черкаська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська та Чернівецька області.

З.КОНДУР констатувала, що більшість ромів є безробітними, неосвічені й мають багатодітні сім’ї, додавши, що їх можна віднести до найбідніших верств населення. Водночас З.КОНДУР зазначила, що нинішнє положення ромів в Україні зумовлене громадськими, політичними, соціальними, економічними і культурними причинами.

”Аналізуючи ситуацію ромів на протязі 40 років, ми дійшли висновку, що за останні два роки ми повернулись десь в 90-ті роки, бо знову з’явились випадки нападів на ромів, вбивств ромів, гоніння в Європі. В Україні поки таких випадків не було, але тут є інша проблема - дискримінація, відсутність доступу до певних послуг, які є в титульної нації”, - сказала віце-президент фонду“Чіріклі”.

За інформацією З.КОНДУР, зараз ромські громади працюють над створенням Національної ромської програми.

“Тому ми дуже сподіваємось, що наша спільна робота з ромськими громадами та державними структурами все ж таки приведе до того, що ми зможемо покращити життя ромів, і сподіваємось, що та програма, яку ромські організації розроблюють, – Національна ромська програма – необхідність щодо прийняття цієї програми буде почута урядом, і все ж таки вона буде прийнята. Можливо не зараз, а через рік”, - зазначила З.КОНДУР.

Вона додала, що це стосується не тільки України, а й взагалі країн Європи, де також відчувається нерозуміння питань, пов’язаних, зокрема, з ромськими жінками.

“Ми, активістки, ромські жінки, глибоко занепокоєні ситуацією з ромами в Україні та Європі. Особливо у сфері співпраці ромських НДО та держструктур. Ми закликаємо державні, національні й міжнародні організації брати до уваги інтереси і потреби ромів, в тому числі ромських жінок, й включати їх до стратегічних державних і міжнародних ініціатив”, - підкреслила представник фонду “Чіріклі”.

Як зазначалось на прес-конференції, сьогодні, 8 квітня, відзначається Міжнародний день ромів, який був заснований на першому Всесвітньому конгресі ромів, що відбувся в Лондоні 8 квітня 1971 року. Тоді на конгресі було затверджено національні символи ромів: прапор та гімн, що дозволило ромам світу визнати себе єдиною вільною нацією.

За даними, озвученими на прес-конференції, на сьогодні у світі проживає 8-10 млн. ромів.