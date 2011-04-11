Лавринович: існування блоків в Україні себе дискредитувало

Блоки політичних сил на наступних виборах до ВР не зможуть брати участі у виборах.

Про це в інтерв`ю 5-му каналу заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

"Я думаю, що це дуже ясне питання. Не буде в проекті закону пропонувати глава держави блоки політичних партій", - сказав міністр.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, існування блоків в Україні себе дискредитувало і показало, що воно є непридатним для реального вираження волі громадян.

"Те, що такого явище не було на місцевих виборах, звичайно, пропонується, і щоб не було на виборах до парламенту", - додав він.

Що стосується збільшення прохідного бар`єру, то за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, це буде предметом парламентської дискусії. Він зауважив, що прохідний бар`єр буде запропонований в діапазоні 3-5%.

При цьому міністр нагадав, що раніше при змішаній системі бар’єр становив 4 відсотки.

"Я вважаю, що менше, очевидно немає сенсу при змішаній системі. Тому думаю, що бар`єр прохідний для політичних партій буде підвищений", - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.