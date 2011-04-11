ФСБ хоче контролювати чи заборонити Skype та gmail

ФСБ Росії вбачає у сервісах Skype, gmail і hotmail загрозу національній безпеці та пропонує їх заборонити.

Таким чином російські спецслужби визнали, що не можуть контролювати листування та спілкування на цих ресурсах, при тому що відчувають таку необхідність.

Про необхідність заборони Skype і gmail заявив начальник центру захисту інформації та спецзв`язку ФСБ Олександр Андрєєчкін. За його словами, спецслужби стурбовані використанням сервісів передачі даних із застосуванням систем шифрування на основі зарубіжних алгоритмів, вбачаючи в них потенційну загрозу безпеці.

"Останнім часом проблема використання в мережах зв`язку загального користування шифрувальних криптографічних засобів – насамперед іноземного виробництва - викликає все більшу стурбованість ФСБ. Поширюються різні програмні засоби, що дозволяють шифрувати трафік. Це, зокрема, такі сервіси, як gmail, hotmail і Skype", - сказав Андрєєчкін.

Іншими словами, ФСБ не має доступ до пошти gmail і не може контролювати спілкування Skype.

"Безконтрольне використання таких сервісів може призвести до масштабної загрози безпеці Росії", - підкреслив представник ФСБ.

Після його виступу на засіданні урядової комісії з федерального зв`язку та з технологічних питань інформатизації було вирішено створити міжвідомчу робочу групу, яка до 1 жовтня має виробити пропозиції уряду щодо врегулювання питання використання криптографічних засобів в мережах зв`язку загального користування.

"Громадян обмежувати якимось технічним чином ми, напевно, не будемо. Позиція Мінкомзв`язку полягає в тому, що громадянам нічого не можна забороняти, особливо Інтернет. Можна пропонувати якісь засоби шифрування, але вони мають бути безкоштовними", - пояснив заступник голови Мінкомзв`язку Ілля Массух.

ТСН