У Франції офіційно заборонили паранджу

У Франції набрав чинності закон, що забороняє людям ховати обличчя на публіці. Зокрема, це стосується жінок-мусульманок, що носять паранджу.

Відповідно до нових нормативних документів, будь-яка жінка - незалежно від того, француженка вона чи іноземка, - що знаходиться на вулиці або в парку на території країни в закриває обличчя вбранні, може бути покарана штрафом в 150 євро.

Крім того, для порушників передбачено обов`язкове проходження курсу громадянства.

При цьому люди, які змушують жінок носити одяг, який закриває обличчя, будуть піддаватися більш жорсткому покаранню - до двох років позбавлення волі, передає ВВС.

Сума штрафу невелика, але це, хай і символічне, покарання знаменує собою величезну зміну: Франція стала першою країною Європейського союзу, що заборонила один з видів одягу, який деякі мусульмани вважають обов`язковим для себе.

Уряд наполягає на тому, що приховування обличчя на публіці йде врозріз із самим устроєм Франції, з розумінням основ громадянського гуртожитку. А крім того, ця практика принижує статус жінки, що несумісно з французьким розумінням рівності.

Жителі країни в цілому - в тому числі і більшість мусульман - з цими аргументами згодні. А ті, хто виступає проти - невелика кількість ісламістів і лібертаріанців, тобто людей, які виступають за свободу кожного, - навряд чи здатні серйозно вплинути на громадську думку.

Більше питань викликає інше: наскільки необхідна така тотальна юридична заборона, коли, за найсміливішими оцінками, на всю Францію налічується не більше 2 тисяч жінок, які носять паранджу.

Критики президента Ніколя Саркозі вважають, що його позиція в цьому питанні виключно популістська, що таким чином він просто намагається заручитися більшою підтримкою з боку виборця.

Українська правда. Життя