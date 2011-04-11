Кого насправді може збагатити амністія, або Скільки коштує свобода в Україні

Більше року минуло після сенсаційних заяв нового керівництва Кримінально-виконавчої служби про надвеликі обсяги корупції в системі виконання покарань. Однак ситуація із зловживанням службовим становищем серед працівників відомства, схоже, залишається незмінною.

Такий висновок, напрошується з результатів роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції і внутрішньої безпеки територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, проведеної протягом 2010 та 2011 років. Так за результатами 627 перевірок, проведених в І кварталі 2011 року, у сферах оперативно-службової та фінансово-господарської діяльності до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 254 працівника, а 134 - звільнено з Державної пенітенціарної служби України.

При цьому одним із лідерів по виникненню корупційних схем залишається інститут умовно-дострокового звільнення. За можливість виходу на свободу, раніше визначеного вироком суду терміну, засуджені віддавали від 1800 до 4800 гривень. Всі «пожертвувані» кошти отримували не працівники суду, які мали приймати рішення про застосування умовно-дострокового звільнення,а співробітники установ виконання покарань, які лише готують відповідні матеріали. Зрозуміло, що це лише верхівка айсбергу, що доволі чітко сигналізує про обсяги корупційних «заробітків», посадових осіб, наділених правом застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення, які здебільшого і визначають в подальшому рішення суду.

Власниками цього «дорогоцінного» права є начальники установ, або особи, які виконують їх обов’язки, заступники начальника колонії та начальники відділень соціально-психологічної служби колонії. На останніх покладено обов’язок підготовки документів, які направляються до суду. Зазначені документи розробляються, виходячи із відомостей про поведінку засудженого та матеріалів особової справи, які і містять перелік заходів заохочення або стягнення. На підставі цих даних, суд приймає рішення. Саме підготовка цих документів, з урахуванням побажань засуджених, іноді і приносить додатковий прибуток відповідальним працівникам установи.

Разом з тим, нова ініціатива парламентарів, схоже, зможе збагатити посадовців ще одним прибутком. Мова йде про довгоочікувану амністію, яка вже підготовлена у вигляді законопроекту «Про амністію» (реєстр. №7400), внесеного в парламент депутатами В. Пилипенком, Ю. Мірошниченком та В. Писаренком. За словами народних обранців, в разі його ухвалення, свободу мають побачити близько 16 тисяч засуджених. Однак, перш ніж отримати довідку про звільнення, деяким із них необхідно буде за мотивувати начальника відділення соціально-психологічної служби, в якому засуджений відбуває покарання, підготувати «гарну» особову справу та відомості про його поведінку під час відбуття покарання.

Такий прогноз напрошується виходячи із тверджень статті 10 законопроекту, яка визначає, що рішення про застосування амністії приймається судом після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого під час відбування покарання. Стаття ж 8, пунктом г, прямо проголошує – до подання, на підставі якого суд приймає рішення, має додаватись довідка про заохочення і стягнення, особова справа засудженого та інші документи, необхідні для вирішення питання про застосування амністії.

Зрозуміло, що підготовкою цих документів займатимуться ті ж самі начальники відділень соціально-психологічної служби та заступники начальників колоній з цих питань. До речі, виходячи із норм тієї ж восьмої статті, законопроект дає їм додаткові можливості для впливу на засуджених, оскільки, схоже, посадовці самі, на власний розсуд визначатимуть обсяг та зміст «інших документів», необхідних суду для прийняття рішень. Методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. №1346 називає цю нормативно-правову конструкцію корупціогенним чинником, що створює ризик вчинення корупційних правопорушень та створює умови легітимності корупційних діянь.

Разом з тим, прийняття законопроекту ще попереду, попереду і його реалізація, однак корупція вже сьогодні залишається складовою роботи системи виконання покарань. Тому варто очікувати, що амністія може збільшити не тільки кількість громадян, які живуть на свободі, а й обсяги роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції і внутрішньої безпеки територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Володимир Бочаров-Туз,керівник пенітенціарного напрямку КОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»