14 квітня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Як влада виконує рішення Європейського суду щодо захисту прав людини”.

В стінах Криворізького СІЗО перебуває в дуже важкому стані Анатолій Темченко, 1942 року народження, доктор технічних наук, професор, академік Академії гірничих наук, ректор Криворізького технічного університету. Європейський суд виніс рішення про надання А.Темченку належної медичної допомоги в спеціалізованому закладі. Проте влада не квапиться виконувати настанови Європейського суду і надати вкрай необхідну медичну допомогу хворому, без якої він приречений на смерть. Учасники: Айгуль Муканова, експерт Інституту правових досліджень і стратегій, Валентина Темченко, дружина професора Темченка, Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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