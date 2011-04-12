Інститут соціології НАНУ: 95% ефірного часу на УТ-1 належить владі

Інститут масової інформації (ІМІ) вважає, що Україна не забезпечує умов для приходу медіа-інвесторів.

Про це сказала виконавчий директор ІМІ Вікторія СЮМАР в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Держава створює умови, створює ринок і відповідає за це. Інвестори, які хотіли тут робити нормальний медіа-ринок, не могли сюди зайти, адже система, по-перше, залежна, а, по-друге, корумпована», - заявила В.СЮМАР.

Вона також додала, що сьогодні, за оцінками Інституту соціології Національної академії наук, близько 95% ефірного часу на Першому національному каналі належить представникам діючої влади.

«Такої диспропорції не було ще з 2002 року. Новини стали абсолютно стерильними. На це є воля. Відповідальність за це лежить на представниках влади», - підкреслила керівник ІМІ.