Європейський суд визнав незаконною ліквідацію партії в Росії

Європейський суд з прав людини визнав незаконною ліквідацію Республіканської партії Росії і зобов`язав російську владу оплатити судові витрати в 7 тисяч євро.

В ухвалі суду наголошується, що Росія порушила статтю 11 Європейській конвенції про право на свободу зборів і об`єднань.

Судді визнали необгрунтованим розпуск партії через малу чисельність, оскільки меншини теж повинні мати можливість брати участь у політичному житті. У повідомленні ЄСПЛ наголошується, що вимоги до чисельності партії в Росії - найвищі в Європі.

Республіканська партія Росії була утворена 1990 року. Вона входила в опозиційну коаліцію "Інша Росія", зазначає Радіо Свобода. У 2006 році міністерство юстиції ухвалило рішення про розпуск партії, оскільки та налічувала менше 50 тисяч осіб. У травні наступного року за рішенням Верховного суду партія була позбавлена реєстрації.

"Таке рішення вперше було ухвалене щодо російської партії. Це дуже хороша новина, ми створили судовий прецедент", - прокоментував рішення суду колишній співголова партії Володимир Рижков.

Якщо Росія не оскаржить вердикт Страсбурзького суду, він набуде чинності через три місяці.