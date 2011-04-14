У Росії створено базу даних про напади на журналістів

У Росії створена перша база даних про напади на журналістів, повідомляє Радіо Свобода.

Вона була представлена сьогодні в Москві Спілкою журналістів Росії і Міжнародною федерацією журналістів.

Ця база даних включає всі випадки нападу на журналістів, побиття, погрози, спричинення шкоди здоров`ю, майну, різні форми цензури. Вона дозволяє також проаналізувати реакцію влади та суспільства на подібні випадки, заявила на презентації проекту секретар Спілки журналістів Росії Надія Ажгихіна.