Міліціонер за наркотики купив зізнання у злочині, якого не було

У Тернополі викрито міліціонера, який для підвищення показників порушив кримінальну справи проти чоловіка, яка не скоював злочин.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА.

За її словами, старший дільничний інспектор міліції Тернопільського міськвідділу міліції в приміщенні громадського пункту охорони порядку впродовж березня з метою збуту зберігав наркотичну речовину – макову соломку.

31 березня він склав завідомо неправдиві процесуальні документи про виявлення ознак злочину, вчиненого начебто громадянином К. – незаконного зберігання наркотичних речовин без мети збуту. Причому правоохоронець достовірно знав, що «підозрюваний» вказаного правопорушення не вчиняв. Натомість за підписання невинною особою підроблених процесуальних документів та в подальшому визнання вини у вчиненні злочину, передбаченого ст. 309 ч.2 Кримінального кодексу України, міліціонер того ж дня передав громадянину як «винагороду» частину нібито вилученої наркотичної речовини. Ще кілька десятків грамів макової соломки дільничний долучив до завідомо неправдивих матеріалів перевірки .

Після цього дільничний надав на ім’я начальника Тернопільського міськвідділу завідомо неправдивий рапорт про виявлення ним злочину, долучивши складені ним завідомо неправдиві процесуальні документи. За результатами розгляду цих документів 6 квітня було порушено кримінальну справу стосовно фактично невинної особи за ознаками злочину, передбаченого ст. 309 ч.2.

13 квітня 2011 знову дільничний ще раз передав громадянину К. макову солому, вже за визнання вини у скоєнні злочину, якого останній насправді не вчиняв. Обидва рази передача наркосировини відбувалась в громадському пункті охорони порядку, де і зберігав її міліціонер.

Дільничного затримали правоохоронці. Слідчий прокуратури Тернополя порушив стосовно нього кримінальну справу за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 307 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.