У Росії чоловік підпалив себе і суд

В одному з районних судів Красноярського краю (РФ) сьогодні сталася пожежа, причиною якої стало самоспалення.

Крім самовбивці, жертвою пожежі стала ще одна людина, кілька дістали опіки, передає ІТАР-ТАСС.

За наявною інформацією, один із відвідувачів суду в селищі Ірбейське увійшов до будівлі, облив себе бензином і підпалив. Повідомляється, що він загинув на місці. В цей час в суді було багато людей. Вогонь перекинувся з кабінету, де стався інцидент, на дах будівлі. Почалася евакуація.

Серед загиблих - помічник голови суду. Ще три людини госпіталізовані з опіками і отруєнням чадним газом.

Мотиви людини, яка наклала на себе руки, з`ясовуються.