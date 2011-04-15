У Росії чоловік підпалив себе і суд
14:30, 15 квітня 2011Права людини
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Крім самогубці, жертвою стала ще одна людина
В одному з районних судів Красноярського краю (РФ) сьогодні сталася пожежа, причиною якої стало самоспалення.
Крім самовбивці, жертвою пожежі стала ще одна людина, кілька дістали опіки, передає ІТАР-ТАСС.
За наявною інформацією, один із відвідувачів суду в селищі Ірбейське увійшов до будівлі, облив себе бензином і підпалив. Повідомляється, що він загинув на місці. В цей час в суді було багато людей. Вогонь перекинувся з кабінету, де стався інцидент, на дах будівлі. Почалася евакуація.
Серед загиблих - помічник голови суду. Ще три людини госпіталізовані з опіками і отруєнням чадним газом.
Мотиви людини, яка наклала на себе руки, з`ясовуються.
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