Кількість «спрощенців» 2010 року скоротилася на третину

Кількість підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, в 2010 році скоротилася на 400 тис. і на 1 січня ц.р. становила 1 млн.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила голова ГО «Всеукраїнське об`єднання малого і середнього бізнесу «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«За офіційною статистикою, яка була в січні, але потім кудись зникла із сайту Державної податкової служби, якщо на 1 січня минулого року платників єдиного і фіксованого податку було 1,4 млн., то на 1 січня цього року подали заявки на єдиний податок лише 1 млн. Тобто 400 тис. підприємців тільки минулого року залишилися без офіційної роботи», - відзначила вона.

Водночас, за словами О.ПРОДАН, ці 400 тис. підприємців не перестали вести своєї діяльності.

Масову здачу свідоцтв платників єдиного податку відзначає й голова Союзу підприємців, орендарів і власників Сумської області Світлана ІЧЕНСЬКА. «У Сумах з 1 січня нинішнього року закрили свою діяльність 3 тисячі фізосіб-підприємців, а відкрилися – 250. У нас починаються невеликі перешкоди з боку податкової, все це веде до того, щоб створити бар`єр, не дати підприємцеві закрити свій бізнес», - сказала вона.

Одна з головних причин скорочення малого бізнесу – високий соціальний внесок, відзначають підприємці.

«Малий бізнес свідомо заштовхується в тінь, і нових робочих місць не з`являється. Все це порушує економічну безпеку країни», - вважає С.ІЧЕНСЬКА.