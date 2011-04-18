Працівники Kyiv Post оголосили страйк

Працівники столичної газети Kyiv Post оголосили страйк, протестуючи проти звільнення головного редактора видання Брайана БОННЕРА.

Про це пише газета «Коммерсант-Украина».

Заяву про початок страйку колектив газети Kyiv Post оприлюднив у п`ятницю в соціальній мережі Facebook. "Редакція Kyiv Post розпочинає страйк і вимагає поновити Брайана БОННЕРА на посаді головного редактора. Ми продовжимо писати і редагувати наші статті, але жодної новини або номера газети випускати не будемо. З червня 2010 року в газеті виникали внутрішні дискусії, коли відбувалися спроби обмежити редакційну незалежність. Представники ISTIL Group, включаючи ЗАХУРА (Мохаммада ЗАХУРА), багато разів говорили, що незалежна робота журналістів потенційно загрожує інвестиціям компанії", – йдеться в заяві.

За версією редакції Kyiv Post, причиною звільнення головного редактора стала відмова зняти інтерв`ю з міністром аграрної політики і продовольства Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ. Як розповіла газеті заступник головного редактора Kyiv Post Катерина ГОРЧИНСЬКА, «в ніч на 15 квітня, коли черговий номер газети направлявся в друкарню, Мохаммад ЗАХУР подзвонив Брайану БОННЕРУ і попросив не публікувати інтерв`ю пана ПРИСЯЖНЮКА, посилаючись на особисте прохання міністра». "ЗАХУР погрозив закрити газету, якщо інтерв`ю Миколи ПРИСЯЖНЮКА буде надруковане, але БОННЕР відхилив його прохання. Наступного дня ЗАХУР оголосив, що головний редактор звільнений за невиконання наказу. У відповідь на це працівники редакції оголосили страйк", – уточнила К.ГОРЧИНСЬКА. За її словами, зараз журналісти Kyiv Post не готують матеріали ні для газети, ні для веб-сайту видання. "Ми звернулися за допомогою до впливових людей як в Україні, так і в США. Таке втручання в роботу редакції аукнеться не тільки ЗАХУРУ і ПРИСЯЖНЮКУ, а й на більш високому рівні!" – заявила журналіст.

У п`ятницю, через кілька годин після оголошення страйку, на сайті Мінагрополітики з`явилося повідомлення про те, що М.ПРИСЯЖНЮК задоволений інтерв`ю, що вийшли в газеті. "Міністерство аграрної політики не має ніякого відношення до конфліктів усередині редакції газети Kyiv Post, і жоден посадовець міністерства, зокрема й глава Мінагрополітики Микола ПРІСЯЖНЮК, ніколи не втручалися в редакційну політику цього видання. Керівництву міністерства не відомо про причини звільнення головного редактора газети Брайана БОННЕРА", – повідомляється на сайті.

Причини звільнення головного редактора Kyiv Post пояснив «Коммерсанту» власник ISTIL Group, видавець Kyiv Post Group М.ЗАХУР. "У нас з ним не співпадали точки зору на редакційну політику, і перше попередження він одержав рік тому. Я вважав, нам треба більше соціальних тем і реклами, газета і веб-сайт мають приносити прибуток, а БОННЕРУ більше подобалися злободенні політичні новини", – розповів М.ЗАХУР. За його словами, з боку української влади не було тиску на політику видання. "Я дійсно дзвонив БОННЕРУ і просив не публікувати інтерв`ю, адже матеріал був сирим і непідготовленим. Його треба було допрацювати, дістати документи, яких не вистачала, а не давати в газету абияк. Ми планували опублікувати інтерв`ю пізніше, і чому БОННЕР його надрукував в недопрацьованому вигляді – для мене велике запитання", – підкреслив видавець, додавши, що заяву про розірвання контракту Б.БОННЕР "підписав з великою радістю".

У редакції Kyiv Post вважають, що Б.БОННЕР одержав хороші відступні. "Йому була виплачена зарплата за півроку, і він погодився на звільнення. Ми пропонували йому судитися з видавцем і поновлюватися на посаді головного редактора, але він не хоче. Сказав, що пише бізнес-план і створюватиме нову газету, а нам порадив продовжувати страйк", – розповів газеті один із журналістів Kyiv Post.

Тим часом страйк, пише «Коммерсант», може завершитися вже сьогодні. "Сьогодні колективу Kyiv Post буде представлений новий головний редактор – Джим ДЕВІС, який працював раніше в нас на цій посаді. Він хороший фахівець, але ми продовжимо в США і Великобританії пошуки людини, здатної очолити газету. Нам потрібен сучасний і активний головний редактор. А поки що газета виходитиме, як і раніше, сайти теж відновлять роботу. Ми нікого з журналістів силоміць не тримаємо, але й політику газети міняти не збираємося", - сказав М.ЗАХУР.

*** Kyiv Post – українська англомовна щотижнева газета, видається з 1995 року. Тираж 25 000 примірників, головні теми – бізнес, політика, суспільне життя. З 2009 року видавцем газети є громадянин Великобританії, власник ISTIL Group М.ЗАХУР.