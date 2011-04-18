Прокуратура: Індила не вбили - недогледіли

Прокуратура офіційно завершила розслідування смерті студента Ігоря Індило і передає справу до суду із звинуваченнями двох міліціонерів, але не у загибелі хлопця.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.

Дільничного Сергія Приходька, який забрав Індила до райвідділку, звинувачують у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством і діями, які ображають особисту гідність потерпілого. Але за відсутності ознак катування.

Мається на увазі те, що Приходько не мав права у свій неробочий час приймати рішення про затримання Індила, а також те, як Приходько відривав затриманого Індила від грат камери тимчасового утримання, коли той не хотів іти в середину. Як видно на відео, його грубо кинули на лаву.

Також пред’явлено обвинувачення старшому інспектору, черговому Шевченківського райуправління Сергію Коваленку через службову недбалість, що заподіяла істотну шкоду правам Індила.

"Версія слідства про причетність працівників міліції до заподіяння Індилу смертельних тілесних ушкоджень в ході слідства не знайшла свого об’єктивного підтвердження", - вважає прокуратура.

Справу направлено до Шевченківського районного суду Києва, а міністру внутрішніх справ внесено подання з про відповідність займаним посадам начальника Шевченківського райуправління міліції полковника Петра Мірошниченка та інших керівників цього управління.

Друга судово-медична експертиза показала, що студент Ігор Індило впав з лавки і лежав на підлозі камери райвідділку без жодної допомоги, доки не помер.

Ігор Індило помер у Шевченківському райвідділку 17 травня цього року після того, як його у стані алкогольного сп`яніння забрав до міліції дільничний, з яким у нього був конфлікт.

Розслідування справи передали з Шевченківської до Київської прокуратури. Мати Ігоря зустрічалася з президентом Віктором Януковичем, який обіцяв об`єктивне розслідування.

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