Хто захистить права платників податків?

Народний депутат (НУ-НС) Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує впровадити в Україні правозахисний інститут – уповноваженого з питань захисту прав платників податків, який буде моніторити виконання податкового законодавства та дотримання прав платників податків.

Це передбачено проектом закону №8398 від 18 квітня 2011 року, який направлено на стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.

Цей орган повинен забезпечити ефективність функціонування податкової системи й стати гарантом забезпечення інтересів платників податків.

Крім того, документом передбачається знизити розмір ПДВ із 20% до 18% на 2011–2012 роки і до 15% із 2013 року, і розмір податку на прибуток із 23% до 18% впродовж 2011 року і до 15% із 2012 року.

Також автор законопроекту вважає за необхідне ліквідувати деякі збори: на розвиток виноградарства, садівництва й хмелярства (з огляду на те, що податок платиться кінцевим споживачем); збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну й теплову енергію; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ; збір за місця паркування транспортних засобів; туристичний збір (у зв`язку з відсутністю належної інфраструктури цей податок потребує додаткового адміністрування); збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності.

«Нами запропоновано впровадити трирівневий розмір ставки податку на доходи фізосіб. Таким чином, буде забезпечено перенесення податкового навантаження з малозабезпечених українців на тих, хто має середні й великі статки...» - зазначається в записці пояснення до проекту закону.

Крім того, депутат пропонує скасувати податкову міліцію. Він вважає, що цей орган дискредитував себе і став прикладом мілітаризації фіскальної системи в Україні.

А.ЯЦЕНЮК, окрім іншого, відзначає необхідність скасувати оподаткування відсотків за депозитами й заборону юрособам включати витрати на придбання товарів/послуг у фізосіб–СПД у валові витрати. «Скасування цієї норми має вберегти економіку країни від чергової хвилі безробіття й порушення прав самозайнятих підприємців, які надавали послуги або поставляли товари юридичним особам-підприємцям», - зазначається в записці пояснення.

У питанні автоматичного відшкодування ПДВ передбачається ввести адміністративну й кримінальну відповідальність за порушення порядку та термінів відшкодування у вигляді штрафу в розмірі 1000-2000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Законопроект передбачає низку норм із врегулювання термінів і підстав для перевірок малого та середнього бізнесу, а також зниження розмірів штрафів за порушення.

Також передбачено довгоочікуване реформування спрощеної системи оподаткування, в основі якої лежить ділення «спрощенців» на п`ять категорій: самозайняті підприємці, мікропідприємці, малі підприємці, середні підприємства, середні виробничі підприємства.