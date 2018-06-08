Закрити не можна розслідувати: Кучма і Ющенко зав'язані кров'ю... в інтересах слідства

Слідом за Леонідом Кучмою «під ковпак» Генеральної прокуратури України потрапив Віктор Ющенко. «Об`єднуючою обставиною» для другого й третього президентів України можна назвати спільну трапезу Л.Кучми, В.Ющенка й Л.Кравчука в особистому кабінеті теперішнього глави держави Віктора Януковича, після якої, власне, і посипалися одна за іншою сенсаційні новини для преси. Дехто думає, ніби саме 25 лютого, у першу річницю своєї інаугурації Віктор Федорович умовив Кучму з Ющенком пройти через «жорна» ГП. Щоб надалі ні в кого в українському суспільстві не виникало стійкого відчуття в повній судовій недоторканності Сильних Миру Цього. Такий хід розчистив би шлях до масового розсадження по камерах Лук’янівського централу всіх скільки-небудь значимих супротивників теперішньої влади.

Якщо в історії з Кучмою під ударом ризикує опинитися сам Президент №2, - становище Ющенка виглядає куди більш легким. Генеральна прокуратура має претензії лишень із приводу раніше зданого, однак потім знищеного аналізу крові Президента №3. Перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін сповістив Віктора Андрійовича про те, що в разі відмови від повторної здачі крові справа про отруєння Ющенка може бути закрита.

У СТИЛІ СХІДНИХ ДЕСПОТІЙ

Нагадаю читачам УНІАН-Права людини хронологію «отравітельської» історії. Стартувала вона 5 вересня 2004 року по черзі на дачах співвласника мережі магазинів техніки для дому «Фокстрот» Володимира Шульги й заступника голови Служби безпеки України генерала Володимира Сацюка.

Ющенко, на той час кандидат у президенти України, наносив візити ввічливості своїм найбільш важливим фінансовим спонсорам. Одним із них був Шульга, що терміново перефарбувався у червоно-чорні ультрапатріотичні кольори.

Покуштувавши вишуканих страв на ранчо засновника «Фокстроту», Ющенко з декількома найбільш наближеними опозиціонерами відправився до заступника голови СБУ. Потреба поспілкуватися із Сацюком диктувалася одним з варіантів розвитку передвиборної боротьби, що передбачав ненасильницький державний переворот; лояльність керівництва головної державної секретної служби в цьому випадку грала б вирішальну роль. Другою причиною пізнього візиту було пряме відношення господаря і гостя до керування колись могутнім Агропромбанком «Україна». «Особливим гостем» на дачі Сацюка в Осокорках був сам глава СБУ генерал-полковник Ігор Смешко.

А 6 вересня передвиборний штаб Ющенка був змушений скасувати всі передвиборні роз`їзди кандидата. Віктору Андрійовичу стало настільки зле, що через гострий біль, що не припинявся, неможливо було навіть устати з ліжка. У ніч із 9 на 10 вересня кандидата в президенти чартерним рейсом доправили до Австрії. Професор віденської клініки «Рудольфінерхаус» Микола Корпан, котрий діагностував у хворого гострий панкреатит з ускладненнями, викликаними отруєнням токсинами, заявив, що у випадку зволікання з надходженням до клініки ризик смерті Ющенка склав би 80 відсотків.

11 вересня керівник «Рудольфінерхаус» Міхаель Цимпфер повідомив, що пацієнт Ющенко був отруєний тетрахлордибензапародіоксином. Вміст діоксинів у крові Віктора Ющенка перевищував припустиму концентрацію в тисячі разів.

Повернувшись до Києва через 10 днів, Ющенко ризикнув виступити у Верховній Раді з короткою заявою, зміст якої полягав у тому, що «проблема - не в їжі, а в політичному режимі в цій країні». Мова лідера фракції «Наша Україна» того дня була уповільненою, буяла тривалими паузами.

СЛІДСТВО, ЩО НАДТО ЗАТЯГНУЛОСЯ

Вже з жовтня графік переміщень кандидата по Україні ретельно дотримувався. Журналіст УНІАН-Права людини, працюючи в пулі Ющенка під час відвідування останнім Одеси й Іллічівська, констатував: зовні кандидат у президенти нічим не відрізнявся від відносно здорових його соратників. А під час ходьби Ющенко й взагалі випереджав кремезних особистих охоронців...

Настільки швидке видужання лідера опозиції породило масу чуток. Скептики висунули версію: причина хворості не у вживанні отруєної їжі, а в невдалій спробі омолодитися за допомогою пересадження стовбурових клітин. Характерно, що й в «пересадній», і в «отравітельській» версіях у ролі замовника називали відомого лондонського вигнанця Бориса Березовського. Той нібито робив ставку на інших опозиціонерів: Юлію Тимошенко й Давида Жванію.

…Незабаром після встановлення в Україні «помаранчевого режиму» генпрокурор Святослав Піскун назвав установлення істини в історії отруєння Ющенка одним із пріоритетів діяльності ГПУ. Була утворена слідча бригада, яка включала ряд висококласних фахівців. Основною причиною, що призвела до отруєння кандидата в президенти, «важняки» позначили другий неформальний захід, що мав місце 5 вересня. Організатор першої вечері Шульга 26 березня 2008 року зненацька «віддав кінці» у приміщенні Шевченківського райуправління міліції. Чутки про те, що до допитуваного застосовувалися недозволені методи й предмети, іменовані в просторіччі «пригадувачами», керівництво МВС України, зрозуміло, категорично відкидало. Мовляв, у Шульги були проблеми із серцем, розпереживався в той день бідолаха чомусь...

Аналізи крові, здані Ющенком, досліджувалися як в Україні, так і в «дружніх» західних державах; цілком природно, що виявлені в крові елементи діоксину західноєвропейські й американські експерти не визнали «своїми», натякаючи на російське походження отрути.

Як виходить із заяв Рената Кузьміна, у доказах, що вказують справжню адресу замовників «злочину століття», було все-таки «щось не так». І «відпрацьовані» іноземними лаборантами проби крові... вилили на задньому подвір’ї Секретаріату Президента України.

Вітчизняні ЗМІ минулого тижня акцентували увагу на висловленні Кузьміна про неправдоподібно велику кількість трупів, що постійно множились у міру розслідування іншого резонансного розслідування Генпрокуратури - «справи Гонгадзе». Схоже зауваження Ренат Равільйович незабаром зможе відпустити й на адресу третього президента країни.

Крім згаданого вище Шульги, ніяких пояснень слідству вже не дасть керівник передвиборної кампанії кандидата Ющенка Олександр Зінченко (саме він першим повідомив на увесь світ про отруєння Віктора Андрійовича). В 2007-м українські правоохоронці заарештували ще одного «кандидата в отруйники Ющенко», російського бізнесмена Максима Курочкіна. Послужливі ЗМІ відразу прийнялися обзивати росіянина «кримінальним авторитетом, у якого поганяло – „Скажений Макс”. Курочкін був незабаром застрелений зі снайперської гвинтівки у дворі Святошинського суду столиці.

„СЛУЖУ РОСІЇ!”

…Після паузи, необхідної для консультацій із наближеними правознавцями, Ющенко дав принципову згоду на повторний аналіз крові. Правда, перед цим Генпрокуратура повинна йому пояснити, чим їй «не сподобалися» результати попередньої міжнародної експертизи.

У Ющенка переконані: нинішнє керівництво ГПУ анітрошки не зацікавлене в об`єктивному розслідуванні його отруєння і за першої ж нагоди поквапиться оголосити про закриття справи. Аргументація ж ГПУ щодо причин недовіри вже проведеним експертизам дасть юристам екс-президента «правові підстави поставити під сумнів висновок Генеральної прокуратури».

«Я добре розумію, що за цим процесом може стояти, - додав Ющенко. – Є моє подання й бачення, з якими інтересами, і внутрішніми, і зовнішніми, це було зроблено й чому ці люди сьогодні не в Україні, а в Росії й чому вони ще довго будуть охоронятися в Росії, і чому вони не з`являються в Україні».

Наостанок нагадаю: інтереси Леоніда Кучми, підозрюваного в замовленні викрадення й убивстві журналіста Георгія Гонгадзе, представляє нині Віктор Петруненко. Саме цей адвокат вже шостий рік поспіль відбиває наскоки недоброзичливців на іншого свого небідного клієнта, - колишнього голови ради Агропромбанку «Україна», а потім заступника голови Служби безпеки України Володимира Сацюка. Екс-депутата Верховної Ради в роки президентства В.Ющенка звинувачували й у незаконному одержанні звання підполковника, і в незаконному присвоєнні полковникові Сацюку військового звання генерал-майора, і в привласненні зарплати заступника голови СБУ в розмірі 25 тисяч гривень. На додачу Володимир Миколайович носить ярлик «головного отруйника» Ющенка, за що, дотримуючись тверджень екс-президента, і «охороняється в Росії». Відповідно до повідомлень російських ЗМІ, в 2009 році Сацюк, прийнявши російське громадянство, був відновлений у званні генерал-майора й навіть призначений радником директора ФСБ Російської Федерації.

У свою чергу, захист Сацюка має у своєму розпорядженні значний обсяг „власних спостережень” щодо попередника Віктора Януковича. У тому числі й об`єктивних даних про отруєння Ющенка, які, не виключено, будуть незабаром люб`язно надані в розпорядження Генпрокуратури. В обмін на більше прихильне ставлення прокурорських до клієнта Петруненка на прізвище Кучма.

Остання гучна заява Р.Кузьміна у програмі Євгена Кисельова „Велика політика” дає привід нагадати про одну з прес-конференцій Петруненка в Житомирі, що відбулася кілька років тому. Наводячи аргументи, вигідні своєму клієнтові Сацюку (уродженцю Малина, - міста обласного підпорядкування на кордоні Житомирської та Київської областей – авт.), шановний правник звернув увагу провінційних журналістів на суттєву деталь: аналізи крові В. Ющенка не відбиралися особисто міжнародними експертами, а були доставлені до європейських та американських лабораторій кур’єрами в супроводі співробітників Управління державної охорони, себто секретної служби, підпорядкованої на той час Президентові України.

Житомирські медійники, очевидно, побоюючись „гніва Києва”, дружно проігнорували це твердження В.Петруненка.

Проте після останнього нічного ефіру на „Інтері”, з буквальним повторенням щойно наведеної аргументації вже першим заступником глави ГПУ, вітчизняні й зарубіжні оглядачі дружно узялися зважувати істинну цінність тієї подробиці. З одного боку, можна погодитись із підозрою щодо підміни аналізу крові на будь-якому етапі його транспортування. З іншого ж, - як тоді бути із висновками щодо отруєння діоксинами, яких дійшли авторитетні фахівці клініки „Рудольфінерхауз”? На той час, як відомо, Віктор Ющенко ще не керував жодною з державних кур’єрських служб і надто – елітним УДО...

ОлегБАЗАК, для УНІАН-Права людини