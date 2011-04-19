Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до Податкового кодексу

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 із 388 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом пропонується передбачити можливості надання векселя як гарантії сплати акцизу при отриманні спирту для виробництва продукції.

Крім того, передбачається розділ ІІ «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) і статтю 326 розділу ХVІ «Збір за спеціальне використання води» доповнити податковим періодом «календарне півріччя».

Передбачено у розділі «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)» вилучити норму 117.2 щодо накладання штрафу за порушення строків реєстрації як платника податків виробників алкогольних і тютюнових виробів як таку, що некоректно викладена.

Крім того, у розділі «Податок на прибуток підприємств пропонується термін «основні фонди» замінити терміном «основні засоби».

Законопроектом передбачається удосконалити оподаткування по операціях з цінними паперами при їхньому первинному розміщенні та зворотному викупі.

У розділі «Податок на доходи фізичних осіб» пропонується, виходячи з необхідності врахування норм Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», враховувати при оподаткуванні доходів фізичних осіб, зокрема, суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не тільки із заробітної плати, а й з іншого виду доходу від власної праці, а саме - з винагороди за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем у межах здійснюваної ним підприємницької діяльності), оскільки такі витрати розглядаються як заощадження на випадок втрати роботи чи працездатності.

Також для недопущення безпідставного зростання податкової звітності у випадку відсутності податкового зобов’язання з цього податку (податкові агенти економічно не активні) пропонується встановити, що податковий розрахунок і податкова декларація подається податковим агентом незалежно від факту виплати доходу, проте за умови, що у податковому періоді відбулося нарахування (обчислення) такого доходу до сплати згідно із бухгалтерськими або іншими документами.

Крім того, передбачено виключити норму, яка зобов’язує податкових агентів з податку на доходи фізичних осіб подавати щомісячну декларацію, а також пункт, який визначав платником податку особу - управителя майном як економічно недоцільні.

У розділі «Місцеві податки і збори» пропонується визначити нижню межуставки збору за провадження торговельної діяльності на території інших населених пунктів, а саме: від 0,02 розміру мінімальної заробітної плати, за аналогією із визначенням ставок на території Києва та Севастополя, обласних центрів, міст обласного значення.

У розділі «Спеціальні податкові режими» пропонується спростити процедуру взяття на облік платників фіксованого сільськогосподарського податку - сільськогосподарських товаровиробників, які реалізують більше 75% власної продукції і при цьому здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Передбачається також дозволити включення до складу доходу від реалізації власної сільськогосподарської продукції, переробленої на орендованих виробничих потужностях, а не лише на давальницьких умовах.

Законопроектом передбачено, що у разі, якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою за суму податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно.

Передбачено, що при здійсненні платником податку операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, або в момент їхнього зворотного викупу чи погашенняемітентом, що придбані платником податку під час їхнього розміщення чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу емітента корпоративних прав, доходи від таких операцій визначаються в момент їхньоог продажу або іншого відчуження з урахуванням витрат, понесених при придбанні таких цінних паперів.

При цьому понесені витрати на придбання названих цінних паперів обліковуються в складі інших витрат і не враховуються при визначенні об’єкта оподаткуванні відповідно до цього кодексу.

Змінами до Податкового кодексу передбачено, що при нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Планується, що оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року, здійснюється за ставками та згідно з нормами, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їхньої фактичної виплати (надання).

Передбачено, що у період, визначений Законом "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", до складу витрат платника податку включаються суми коштів, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів у розмірі, що не перевищує 10% доходу такого платника податку за звітний період.