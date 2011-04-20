Проект USAID “Україна: верховенство права” у рамках співпраці з Державною судовою адміністрацією України (ДСА) та Радою Суддів України 28 квітня 2011 року (четвер) проведе круглий стіл на тему “Доступ до судових рішень: п’ять років досвіду та перспективи”. Початок о 9:30 у приміщенні Великого конференц-залу Національної академії наук України у Києві по вул. Володимирській 55, 1 поверх (реєстрація учасників розпочнеться о 9:00).

Основна мета заходу – сприяти вдосконаленню нормативної бази та покращенню функцій Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) з урахуванням кращого світового досвіду у цій галузі.

Проектом USAID “Україна: верховенство права” для незалежної оцінки стану справ навколо розміщення судових рішень на порталі судової влади за перші п’ять років дії ЄДРСР залучено іноземних експертів з США п. Маркуса Зіммера та Голландії п. Річарда Шерпензеля, які мають аналогічний досвід у своїх країнах і обізнані із кращим світовим досвідом адміністрування інформаційних судових систем.

Вони проаналізували зміст Закону України “Про доступ до судових рішень”, Порядок ведення ЄДРСР, професійно оцінили функціональні можливості самого Реєстру та надали свої рекомендації щодо їх вдосконалення з метою оптимізації роботи судів по наповненню Реєстру та задля покращення доступу до нього громадян.

У заході візьмуть участь: Кирилюк Руслан Іванович голова ДСА; Боделан Андрій Володимирович, генеральний директор державного підприємства “Інформаційні судові системи”. Запрошені судді судів різних юрисдикцій, представники урядових структур, народні депутати, лідери громадських організацій.

22 грудня 2005 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про доступ до судових рішень", який набрав чинності 1 червня 2006 року. Даний закон визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства. Відповідно до Закону, кожен має право на доступ до судових рішень у визначеному ним порядку. Це право забезпечується офіційним оприлюдненням судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади України www.court.gov.ua.

Згідно із Законом, ведення ЄДРСР покладається на Державну судову адміністрацію України. Порядок ведення ЄДРСР затверджується Кабінетом Міністрів України.

Єдиний державний реєстр судових рішень є автоматизованою системою збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. До реєстру мають вноситись всі письмові рішення судів загальної юрисдикції у цивільних, адміністративних, господарських, кримінальних справах про адміністративні проступки. Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безкоштовного цілодобового доступу. Користувачам надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та друкування судових рішень або їхніх частин.

Відомо про кілька спроб з боку окремих народних депутатів внести зміни до Закону України “Про доступ до судових рішень”, а також численні публікації в пресі щодо незадовільного стану наповненості Реєстру, проблем із пошуком потрібних рішень та про нераціональне витрачання коштів за кількома результатами перевірок Рахункової палати.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході. З питань акредитації та додаткової інформації, звертайтесь до Ірини Тушницької, проект USAID “Україна: верховенство права” за телефоном (0) 44 581 3303, або itushnytska@ukrainerol.org.ua