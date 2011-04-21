У 1981-82 роках на Чорнобильській АЕС були витоки радіації

Архіви КДБ свідчать, що дані про халатність, аварії чи витік радіаційних речовин з ЧАЕС протягом 1971 - 1986 років партія кваліфікувала як дезінформацію і активно припиняла «поширення чуток».

Про це пише в авторській колонці «Історія з грифом «Секретно» для ТСН.ua історик Володимир В’ЯТРОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

У розсекречених документах КГБ про Чорнобиль, зазначив дослідник, зафіксовано, що комуністична партія активно припиняла «поширення чуток» про халатність, аварії чи витік радіаційних речовин з ЧАЕС в 1971 - 1986 роках.

В.В’ЯТРОВИЧ сказав: «Архіви подають інформацію, що за період експлуатації в 1977 - 1981 на атомній електростанції відбулося 29 аварійних зупинок, з них 8 - з вини обслуговуючого персоналу. Лише у 1983 - 1985 рр. сталося 5 аварій і 63 відмови основного обладнання».

В.В’ЯТРОВИЧ розповів, що КГБ вів постійний нагляд за ЧАЕС як за стратегічним об’єктом, проте часом навіть абсолютно кричущі звіти чекістів якщо не губилися в нутрощах самої спецслужби, то надто пильні співробітники отримували стягнення за «дезінформування партії».

“Від початку спорудження атомної станції УРСР не отримала повних технічних характеристик об’єкта, вже не кажучи про відсутність належної кваліфікації у робітників і постійні повідомлення про поставку бракованих матеріалів”, - наводить факти історик.

Дослідник зробив висновок, що атомна станція в Чорнобилі так і не розпочала роботу нормально. Він цитує звіт КДБ від 17 січня 1979 року: «На окремих дільницях будови другого блоку Чорнобильської атомної електростанції зафіксовано факти відходу від проектів і порушення технології ведення будівельних і монтажних робіт, що може привести до аварій та нещасних випадків».

«Працівники ЧАЕС, жителі довколишніх міст так ніколи і не були повідомлені про значний радіоактивний витік 20 квітня 1981 року чи вересневу аварію 1982 року на першому енергоблоці АЕС», - констатує В.В’ЯТРОВИЧ.

За його даними, після аварії 1982 року експерти відзначали перевищення допустимого рівня радіації в сотні разів. Виявлені ними «гарячі» частинки були небезпечними для людей, могли призвести до серйозних ускладнень включно зі смертю через «пропалювання» тканин організму. Натомість керівник КДБ УРСР С.Муха інформував В.Щербицького не про заходи з охорони здоров’я, а лише про інформаційні наслідки аварії: «Обстановка в оперативному плані на АЕС і околицях нормальна. Фактів поширення панічних чуток не відзначається».

«Тріщини в перекриттях третього і четвертого блоків були зафіксовані КДБ ще 17 березня 1984 року, - зауважив В.В’ЯТРОВИЧ. - Перший з блоків на той час працював трохи більше двох років, другий - лише вступав в експлуатацію. Але доробляти його не було часу - згодом кагебісти писали про поспіх з дотерміновим запуском реактора до чергового з’їзду партії».

Докладніше про 15 років, які передували Чорнобильській катастрофі, у документах КГБ можна прочитати на сайті tsn.ua.