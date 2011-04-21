Янукович: держава не втручатиметься у справи релігійних громад

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає високий рівень співпраці між різними релігійними організаціями, передусім це стосується діяльності Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі з керівниками українських церков та релігійних організацій. У вступному слові глава держави привітав представників християнських церков з Великоднем, який ми невдовзі святкуватимемо, іудеїв - зі святом Пейсах, та висловив вдячність усім присутнім за участь у сьогоднішній зустрічі.

"Для мене – це можливість висловити щиру повагу до усіх вас та обговорити питання, що існують у державно-церковних відносинах", - підкреслив Президент.

"Незважаючи на певну складність процесів розвитку релігійного середовища, в Україні утвердилися загальновизнані норми свободи совісті, - зауважив глава держави.

Він заявив свою принципову позицію: “кожний громадянин має право сповідувати свою віру. Держава не втручається у справи релігійних громад, ставиться до них всіх з повагою, а свої стосунки з ними будує виключно на чинній правовій базі".

"Ми цілком усвідомлюємо делікатність цієї сфери. Спекуляції, розпалювання нездорових пристрастей навколо відносин між державою та церквою ніколи не приносили і не принесуть нікому користі. Україна є багатоконфесійною країною, що обумовлює проведення виваженої політики у релігійній сфері. Вона спрямована на створення сприятливих умов для діяльності релігійних організацій, забезпечення рівних прав і можливостей, утвердження терпимості та поваги між віруючими", - підкреслив глава держави.