"Human Rights Watch" представить доповідь про доступ до знеболення в Україні

Міжнародна організація “Human Rights Watch” представить у Києві доповідь про доступ до знеболення та захист прав паліативних пацієнтів за 2010 рік. Презентацію буде проведено за підтримки програми “Громадське здоров’я” Міжнародного фонду “Відродження”.

10 травня о 16:00 в Українському домі відбудеться прес-ланч. До участі запрошують журналістів, які працюють із темами медицини та прав людини, а також усіх зацікавлених представників ЗМІ. Учасників поінформують, що таке паліативна допомога, яка ситуація з доступом до знеболення в Україні, які медичні, правові та моральні аспекти слід враховувати під час висвітлення цих тем. Заплановано також екскурсію в київський хоспіс, щоб журналісти могли ознайомитися з практикою надання паліативної допомоги.

12 травня о 12:00 в Українському домі відбудеться круглий стіл, присвячений зазначеній доповіді та порушеним у ній проблемам. У ньому візьмуть участь лікарі-практики, представники Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги, Міністерства охорони здоров’я, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Ради національної безпеки й оборони, Єврокомісії.

Учасникам обох заходів буде презентовано фільм про стан паліативної допомоги в Україні, а також фотовиставку івано-франківського хоспісу.

Контакти: “Громадське здоров’я”, Ксенія Шаповал, (044) 461 97 09, shapoval@irf.kiev.ua.