Криваве полювання екс-депутата Лозинського: Феміда сказала своє слово

Колишній член депутатської фракції Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді Віктор Лозинський за вбивство 55-річного безробітного Валерія Олійника відправиться на 15 років у місця позбавлення волі. Такий головний підсумок багатомісячного судового розглядув Дніпровському місцевому суді Києва.

УНІАН-Права людини свого часу інформував читачів про драму, що розігралася 16 червня 2009 року в одному з районів Кіровоградської області за участю народного обранця. Об`їжджаючи свої величезні володіння разом із начальником райвідділу міліції Голованівського району й районним прокурором, Лозинський раптом побачив неохайно одягненого чоловіка, що ховається в заростях соняшників. Аби показово покарати того за самовільне вторгнення на орендоване ним поле, Лозинський прийнявся переслідувати В.Олійника. З яким давним-давно, ще на зорі своєї буремної молодості служив у рядах славної херсонської міліції. Наздогнавши нещасного на швидкохідній «Ниві», водій кілька разів приловчився завдати втікачеві кілька хворобливих ударів бампером, після чого відкрив вогонь по беззахисній людині з мисливської рушниці.

Олійник до цього часу вже не міг самостійно пересуватися: ноги були перебиті. Одержавши ще й 10 вогнепальних поранень картеччю, знову ж, по ногах, переслідуваний, внаслідок рясної крововтрати, дорогою до райлікарні віддав Богові душу.

Тодішній перший заступник глави уряду України Олександр Турчинов обрисував ситуацію в такий спосіб:

- 16 січня їхали в одній машині керівник Кіровоградської обласної прокуратури, керівник управління МВС і депутат від БЮТ. Невідома людина прийнялася обстрілювати цю машину. Вони - люди військові й були змушені протистояти цьому. Однак, безумовно, не могли відкрити вогонь, оскільки, як я розумію, практично не були озброєні... Не знаю, по кому він стріляв...

Переконавшись, що соратники по фракції Юлії Тимошенко його «не здадуть», так само як і глава МВС Юрій Луценко, Лозинський вирішив зображувати інцидент як ... власний посильний внесок у боротьбу зі злочинністю. Благо був не простим членом парламенту, а главою підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства в сфері боротьби з організованою злочинністю й корупцією.

У Верховній Раді тим часом зазвучали депутатські пропозиції... нагородити мужнього колегу якимось державним орденом «за піймання й знешкодження особливо небезпечного збройного злочинця».

Зупинити потік безсовісної неправди вдалося завдяки декільком журналістським розслідуванням, проведеним київськими «акулами пера». Суспільну думку, що склалася в результаті об`єктивних публікацій і сюжетів декількох відомих телекомпаній, тодішній Президент країни Віктор Ющенко проігнорувати не міг. Його указом був усунений з посади губернатор Кіровоградської області Василь Моцний, а генпрокурор Олександр Медведько почув від глави держави побажання позбутися прокурора Кіровоградщини Геннадія Тюріна. Бо за жорстокою розправою над селянином, з-поміж інших, байдуже спостерігав підлеглий Тюріна Євген Горбенко.

За Моцного миттєво заступилася Юлія Тимошенко, мов, область має прекрасні соціально-економічні показники й трудоголік-губернатор просто не може «розірватися», скеровуючи в потрібне русло діяльність господарників, вчасно звітуючи перед Києвом і доводячи до відома підлеглих всі нові й нові завдання „Центру”. Звільненому губернаторові Юлія Володимирівна пообіцяла негайне відновлення на посаді відразу після обрання її президентом України.

Прокурора області Тюріна, до честі Генпрокуратури, вдалося відстояти. Геннадію Євгеновичу «за Лозинського» оголосили догану й невдовзі... перевели на аналогічну посаду в Харківську область.

Сам же винуватець бурхливих пристрастей на найвищому державному рівні, позбавлений Верховною Радою депутатської недоторканності, перестав відповідати на телефонні дзвінки й ходити на допити в правоохоронні органи. Обиватель витлумачив «зникнення» Лозинського як єдино правильний маневр у період боротьби за пост президента України. Стане главою держави Тимошенко, - вбивця буде реабілітований, програє Юлія Володимирівна - здасться на милість переможця президентських виборів.

25 лютого 2010 року в Києві пройшла інаугурація Віктора Януковича. А вже 1 березня Лозинський з`явився в Головне слідче управління ГП України після семи місяців поневірянь. На той час колишній начальник Голованівського відділу міліції Михайло Ковальський і екс-прокурор того ж району Горбенко розповіли про НП 16 червня більше ніж достатньо. Горбенко кілька разів «перелицьовував» свої покази. А от підполковник міліції дотримувався однієї й тої ж версії.

Захист Лозинського тим часом знайшов людину, котра добровільно погодилася визнати себе... убивцею Олійника. Єгер Василь Перепелиця пояснив слідству, а потім і суду, мовляв, вистрілив убік «бомжа» по необережності...

…Оголошення вироку почалося у середу о 14-й і тривало майже 5 годин. Суд кваліфікував учинок Лозинського як убивство в п`яному стані (що є обтяжуючою обставиною). Крім 15 років життя за ґратами, Лозинському присудили сплатити на користь держави 10 тисяч 850 гривень за проведення всіляких експертиз. Прокуророві Горбенку дали 9 років в`язниці з конфіскацією майна й позбавленням чину радника юстиції. Начальника міліції Ковальського позбавили погон підполковника, але строк дали умовний, - 5 років з відстрочкою виконання вироку на 3 роки. Єгер Перепелиця за дачу свідомо неправдивих свідчень і незаконне зберігання зброї одержав 4 роки.

Єдиною позитивною новиною для Лозинського стало зняття арешту з його майна, - замка в Голованівську й більше десятка квартир у Києві на вулицях Саперно-Слобідській, Анрі Барбюса та на бульварі Лесі Українки (між іншим все це - центр міста! – авт.). Яким чином депутатові Верховної Ради вдалося купити цю велику кількість досить дорогих апартаментів і хто зараз живе в них, можна лише догадуватися. Відомо лише, що Лозинський, крім володіння латифундіями в Центральній Україні, заробляв непогані гроші в київських адвокатських компаніях. Зокрема, виконував роль «листоноші». На сленгу студентів-правників, "мотивував" суддів за прийняття тими «аргументованих рішень». Замовниками цих «правильних» вироків, треба розуміти, були аж ніяк не селяни з дотаційних українських регіонів.

Олег БАЗАК, для УНІАН-Права людини