Українець подав до суду на Януковича за «харківські угоди»

Активіст Мережі громадянської дії "Опір" Андрій ЛЕВУС звернувся з адміністративним позовом до Вищого адміністративного суду України про визнання протиправними дії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА при підписанні Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Як повідомили УНІАН в Мережі громадянської дії "Опір", цей позов було подано 21 квітня.

"Я вирішив скористатись таким правом. Сподіваюсь, що суд виявить свою професійність та незаангажованість. У будь-якому разі, антиукраїнським харківським угодам слід чинити у опір і в судах, і під час протестних акцій", - сказав А.ЛЕВУС.

У своєму позові активіст посилається на норми Конституції України, Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" та Закону України "Про міжнародні договори України". На думку А.ЛЕВУСА, діями Президента України з підписання угоди створено загрозу національним інтересам і національній безпеці України, економічній безпеці України, знехтувано правами народу України, порушено, зокрема, його особисті права, свободи та інтереси у сфері публічно-правових відносин.

Позивач вимагає визнати протиправними дії Президента України В.ЯНУКОВИЧА щодо підписання Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України 21 квітня 2010 року.

Крім того, А.ЛЕВУС також просить суд визнати протиправною бездіяльність Президента України В.ЯНУКОВИЧА щодо невнесення до Верховної Ради України проекту закону "Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України".

Позивач також вважає, що суд повинен зобов`язати Президента України внести до Верховної Ради України проект закону України "Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України".