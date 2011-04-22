Щодо Пилипишина порушили кримінальну справу

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо колишнього голови Шевченківської районної ради і райдержадміністрації столиці Віктора ПИЛИПИШИНА, який обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, що заподіяли збитки громаді на суму понад 15 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, 21 квітня В.ПИЛИПИШИНУ було пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Проводяться першочергові слідчі дії.

В той же час сам Віктор ПИЛИПИШИН потрапив у важкому стані до реанімації після того, як сьогодні вночі правоохоронці намагалися арештували його у лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадського руху „Кияни передусім!”, головою якого є В.ПИЛИПИШИН.

“Сьогодні вночі о 23.00 30-40 спецназівців увірвались в приміщення клініки “Медіком” (вул. Кондратюка, 8). Метою такого „маски-шоу” був арешт лідера громадського руху „Кияни передусім!” Віктора ПИЛИПИШИНА, який вже тиждень лікується в цій лікарні від гіпертонічного кризу”, - йдеться у повідомленні.

За даними громадського руху, “близько 15 осіб зайшли до палати В.ПИЛИПИШИНА, пред’явили якусь постанову про порушення кримінальної справи і прямо в палаті відразу почали допит”. “При цьому так звані правоохоронці не зважили на відсутність адвоката, порушивши елементарні правові норми”, - додали в прес-службі.

В ході таких слідчих дій лікарі заявили, що подальший допит загрожує не лише здоров’ю, але й життю В.ПИЛИПИШИНА. В результаті його у важкому стані забрали до реанімації, підкреслюється в повідомленні.

При цьому, за даними руху „Кияни передусім!”, біля палати В.ПИЛИПИШИНА та у дворі лікарні чергують правоохоронці.

“Очевидно, УБОП розсудив, що хвора людина на ліжку може бути загрозою суспільству. До палати приставили охорону а у дворі постійно чергує наряд „стражів порядку”, - зазначається у повідомленні.

Громадський рух „Кияни передусім!” вважає, що “такий дикунський сценарій спрямований на залякування як самого Віктора ПИЛИПИШИНА, так і людей, які його підтримують”.

Громадський рух, який очолює В.ПИЛИПИШИН, протестує проти таких методів ведення слідства.

“Україна не повинна скочуватись до огульних арештів та нічних „чорних воронків”, адже цим самим порушується базовий правовий принцип демократичних країн – презумпція невинності. Якщо сьогодні так вчинили з відомим політиком, людиною, яка завжди відстоювала інтереси киян, то завтра від такого свавілля не буде застрахований будь-який звичайний громадянин”, - наголошується в повідомленні.