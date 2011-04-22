За Луценка будуть боротися у Європейському суді

Рішення Апеляційного суду Києва про подовження арешту колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ буде направлено до Європейського суду з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенню засідання Апеляційного суду, який подовжив Ю.ЛУЦЕНКУ ще на місяць термін перебування під вартою, заявив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН.

«Це рішення будемо відправляти до Європейського суду. Воно ще раз продемонструє Європейському суду, яке сьогодні є українське правосуддя», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, Апеляційний суд Києва залишив на один місяць під вартою колишнього міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА. Таким чином суд задовольнив подання Генпрокуратури України, яка наполягала на необхідності продовжити Ю.ЛУЦЕНКУ термін арешту до 5 місяців. Після оголошення рішення суду Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що з завтрашнього дня оголошує голодовку.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів кримінальної справи, порушеної проти нього.