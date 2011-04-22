У Білорусі діє "чорний список" громадян України?

Міністерство закордонних справ України просить Білорусь пояснити причини, через які українську правозахисницю Марину ЦАПОК не пустили в цю країну.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

“Ми направили ноту Посольству Республіки Білорусь в Україні, в якій просимо роз’яснити обставини та причини недопуску на територію Білорусі громадянки України”, - зазначив О.ВОЛОШИН.

За його словами, якщо буде підтверджена поширена у ЗМІ інформація про існування “чорних списків” українських громадян для в’їзду в Республіку Білорусь, реакція України буде негативною.

“Ми не те що сумніваємося, що існують “чорні списки” громадян України, у нас просто немає офіційного підтвердження існування таких “чорних списків”. Ми дізналися від ЗМІ, що, на жаль, такі списки ніби є. І якщо це відповідає дійсності, то ми будемо категорично проти такого факту. Ми вважаємо, що існування таких “чорних списків” суперечить добросусідському духові двосторонніх відносин, а також принципові свободи пересування, що передбачено низкою договорів між Україною і Білоруссю, зокрема Консульською конвенцією й Угодою про безвізові поїздки громадян”, - зазначив О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Білорусь відмовила у в`їзді на свою територію інформаційному помічнику представника Міжнародної наглядової місії Комітету з контролю за ситуацією з правами людини у Білорусі, громадянці України Марині ЦАПОК.

За інформацією прес-служби Київського інформаційного центру Комітету міжнародного контролю, "20 квітня близько 4-ї години ранку при перетині білоруського кордону була затримана Марина ЦАПОК”.

“Правозахисницю зняли з поїзда, що слідував із Києва, на білоруській прикордонній заставі "Терюха". Вона, як і інші міжнародні правозахисники – Андрій ЮРОВ, Максим КИЦЮК - потрапила в "чорний список" іноземних громадян, котрим заборонений в`їзд до Республіки Білорусь", - повідомили у прес-службі.

У Комітеті міжнародного контролю пов`язують заборону на в`їзд із діяльністю М.ЦАПОК у складі Міжнародної наглядової місії під час президентських виборів у Білорусі 19 грудня 2010 року.