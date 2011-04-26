ЗМІ: Пилипишина можуть закрити на 10 років

Вже сьогодні екс-глава Шевченківського району Віктор Пилипишин може опинитися в Лук’янівському СІЗО, де він буде сусідом екс-міністра МВС Юрія Луценка, екс-глави НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка, екс-глави митниці Анатолія Макаренка, судді-колядника Ігоря Зварича, пише газета "Сегодня". Це станеться, якщо суд винесе ухвалу про арешт чиновника.

Зараз Віктор Пилипишин знаходиться в реанімації приватної клініки «Медиком» з гіпертонічним кризом (доба тут коштує 2060 грн.). Екс-чиновник уже тиждень лікується в клініці, але у четвер пізно увечері до нього прийшли співробітники УБОЗу і пред`явили звинувачення в перевищенні службових повноважень. Після цього Пилипишину стало зле і його перевели в реанімацію.

Ще вчора Віктора Пилипишина мали доставити до Голосіївського суду для виголошення вироку про обрання запобіжного заходу. Правда, поки цього не сталося — медики не видають слідчому довідку про те, що Віктора Петровича можна транспортувати. «Зараз під його вікнами чергує мікроавтобус, в якому сидять 6—7 співробітників міліції. Мабуть, щоб Віктор Петрович не зміг виплигнути з третього поверху», — іронізує його прес-секретар Ганна Денисенко. Крім того, три міліціонери охороняють поверх і саму палату хворого екс-чиновника.

Джерело в правоохоронних органах говорить, що Пилипишина «пасли» давно, але рішення про його затримання ухвалили, як тільки надійшла інформація, що він збирається залишити стіни клініки. Хоча адвокат Пилипишина Сергій Гребенюк цю інформацію заперечує. «Мій клієнт нікуди не збирався тікати», — сказав він.

Прокуратура Києва заявляє, що порушила проти Пилипишина кримінальну справу за ч. 3 ст. 365, за якою світить до 10 років ув`язнення. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень. На думку прокуратури, екс-чиновник завдав збитку в 15 млн. грн. Мова нібито йде про незаконну передачу якійсь фірмі будівлі на пр-ті Перемоги, 8. Це старий чотириповерховий будинок.

Віктор Пилипишин очолював Шевченківський район чотири з половиною роки, починав ще при мерові Олександрі Омельченку, в якого до цього рік працював заступником.