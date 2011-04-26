Українці ще «не доросли» до високого звання «власник»

Право власності – це основне речове право. Проте нерідко це право треба не захищати, а сприяти реалізації, оскільки низька правова обізнаність громадян зумовлює незнання багатьох аспектів реалізації права власності. Особливо дивує відсутність елементарних правових знань багатьох громадян, які в силу свого професійного і соціального становища повинні володіти хоча би елементарними знаннями.

За кордоном право власності сприймається по-іншому: громадяни розуміють його непорушність, розуміють, де знаходяться межі здійснення права власності, і що вони як власники можуть роботи з своїм майном. Також за кордоном впродовж навчання у школі, ВУЗах, у суспільстві загалом формується розуміння права власності як основного майнового права. Відчуття себе власником зумовлює активну життєву позицію щодо реалізації права власності та нетерпимість до будь-якого, навіть найменшого, його порушення.

В Україні держава не створює умов для формування особи-власника та для утвердження поваги до права власності. Можливо, це можна пояснити тим, що право приватної власності фактично почало виникати лише після прийняття Закону України «Про власність» (лютий, 1991 року) та здобуття Україною незалежності. Іншими словами, праву приватної власності цього року виповнюється тільки двадцять років, оскільки до цього існували суттєві законодавчі обмеження щодо можливості набуття у власність багатьох речей. А реальна спроможність набути у власність значну частину майна у громадян України з’явилася лише наприкінці дев’яностих, а то й пізніше. Саме тому українці тільки починають формуватися як розуміючі власники, як особи, які несуть відповідальність за своє майно, як особи, які розуміють зміст права власності, як його захистити та реалізувати.

У школі і вузах українців «напихають» таким масивом різнопланової інформації, що особа мала б розуміти все у всіх галузях суспільного життя, проте з часом не розуміє і основного, в подальшому житті – рутинна буденність просто не дає часу багатьом громадянам формуватися як індивідуальностям, а це суттєво впливає і реалізацію права власності. В містах, звичайно, є позитивні зрушення, однак в селах ситуація кардинально інша – люди не володіють елементарними знаннями щодо реалізації права власності, і немає нікого, хто б працював з ними щодо зміни їх світогляду та розширення їх правових знань.

Наприклад, успадкувавши певне майно громадяни навіть не задумуються над тим, що право власності на нього ще треба оформити, а коли через кілька років або десятків років виникає будь-яка спірна ситуація щодо цього майна, починають проявляти певну активність, але вже може бути пізно. Дослідження справ, пов’язаних із труднощами у реалізації та захисті права власності, що виконувалося Центром громадської адвокатури в рамках проекту «Покращення умов реалізації та захисту права власності як основного речового права» за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження», засвідчило правову безвідповідальність громадян у сфері реалізації права власності. Багато громадян ще «не доросло» до високого звання «власник».

Статистика свідчить про те, що з близько 200 справ у 140 простежувалися проблеми у громадян-власників саме з реалізацією права власності у різних його проявах. Наприклад, в чисельних справах мешканці сіл, які володіють земельними ділянками, навіть не намагаються оформити право власності на них, а просто вважають їх «своїми». Більше того, ці громадяни так само відчужують «належні» їм земельні наділи в усній формі, і, як не дивно, знаходяться покупці, які платять за такі земельні ділянки ринкову вартість. А потім сільська рада відчужить третім особам частину «належної громадянам землі», і виникає спір про право, який з великою імовірністю не буде вирішено на користь громадян-псевдовласників. Однак вихід є – такі землі громадянам треба офіційно приватизовувати в порядку, визначеному земельним законодавством, але ж ні – позиція громадян більш, ніж дивна: «для чого, як це і так моє», або «двадцять років було моє, всі про це знають, і нічого з моєю землею не станеться» тощо. А стається…

Перевищення меж здійснення права власності і подальша незахищеність потерпілого (оскільки для реального захисту слід подати позов до суду, пройти довгий і складний шлях судової тяганини, включаючи апеляцію, а, можливо, і касацію, а потім довго чекати на примусове виконання рішення суду) спричиняють ситуації, коли один власник, реалізовуючи своє право власності, систематично і безкарно порушує право власності іншої особи. Наприклад, на Львівщині кілька сімей вже впродовж кількох років не можуть використовувати за призначенням свої земельні ділянки біля будинків для вирощування овочів та фруктів або для проведення вільного часу (відпочинку), оскільки в одного з їх сусідів є великий рій бджіл, який робить неможливим будь-яке перебування громадян на власних земельних ділянках через загрозу отримати ушкодження здоров’я (укуси бджіл). Мешканці мовчать, а їх право власності і надалі порушується, бо звертатися до суду «не по-християнськи».

Отже, проблем у реалізації права власності є чимало, водночас багатьом громадянам в Україні слід змінювати життєву позицію і ставати «реальними» власниками належного їм майна, слід починати розуміти зміст права власності та його межі, а також ставати власниками «в душі», а не на папері, і виробляти нетерпимість до будь-якого порушення права власності. Саме це і є рушієм побудови ринкової економіки та громадянського суспільства.

Леонід Тарасенко, Центр громадської адвокатури