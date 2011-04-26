Тренінг на тему «Гендерна дискримінація та її оскарження»
Центр «Ла Страда-Україна» проводить тренінг на тему: «Гендерна дискримінація та її оскарження»
До участі у тренінгу запрошуються студенти та курсанти 4-5 курсів, аспіранти та ад’юнкти юридичного профілю, молоді вчені.
Кількість учасників обмежена. Відбір здійснюється фахівцями Центру «Ла Страда-Україна» на конкурсній основі.
Для участі у тренінгу необхідно надіслати:
- заявку на участь у тренінгу у запропонованому форматі;
- резюме;
- творчу роботу (ессе), пов’язану з тематикою тренінгу (обсяг – до 5000 друковних символів).
Передруки з Інтернету розглядатися не будуть!
Останній термін подачі заявок – 1 червня 2011 року. Рішення приймається до 10 липня 2011 року.
Список відібраних учасників тренінгу буде розміщено на сайті Центру «Ла Страда-Україна».
Орієнтовні дата та місце проведення тренінгу – 29-30 серпня 2011 року, м. Євпаторія. Остаточна інформація про дату і місце проведення тренінгу буде повідомлена додатково.
Оплату за проїзд (частково), харчування та проживання здійснює організатор.
Обов’язковою умовою участі в тренінгу є прихильність до принципів гендерної рівності і готовніст продовжувати роботу у даному напрямі, у тому числі і співпрацю з громадськими організаціями.